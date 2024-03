Un equipo de 'En boca de todos', acusado de agresión: "Hemos tenido que mostrar a la Guardia Civil lo que habíamos grabado"

En Zalamea, Badajoz, un equipo de En boca de todos ha tratado, este viernes, de hablar con la propietaria de un inmueble que está en huelga de hambre y desesperada, puesto que su madrastra ha decidido okuparle la casa.

En una tienda de campaña, la mujer ha decidido asentarse en la puerta de la vivienda y ya lleva 38 horas sin comer. Al narrarlo, todo parecía una noticia más acerca de una de las lacras de nuestro país. Sin embargo, el equipo del matinal ha vivido una situación muy surrealista cuando un vehículo en el que iban los familiares de la okupa ha entrado en la finca.

Uno de los familiares se ha bajado del coche y, sin dudarlo, ha amenazado al cámara del programa: "¡No me grabéis, os voy a denunciar!". De repente, simulando un desmayo, ha caído al suelo y, aparentemente, estaba inconsciente.

El matinal ha tenido que mostrar las imágenes de lo sucedido realmente.

La reportera del matinal ha indicado que iba a llamar a los servicios de emergencias y el acompañante de esta mujer ha señalado: "Esto le ocurre desde 2019, no saben lo que tiene". Unos instantes después, la mujer se ha recuperado y ha vuelto a amenazar al programa.

Tras emitir el vídeo de lo ocurrido, la reportera de En boca de todos ha señalado: "Yo no sé si se ha tirado o no, en eso no me voy a meter. Pero, ¿sabes qué me he llevado a cambio, Nacho? Que ella ha llamado a la Guardia Civil y una patrulla ha venido hasta aquí. Esta persona ha debido denunciar haber recibido algún tipo de agresión y les hemos tenido que mostrar las imágenes que habíamos grabado".