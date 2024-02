La dedicatoria de la representante de Israel en Eurovisión 2024: "Este año, más que nunca, me emociona representar a mi país"

La participación de Israel en Eurovisión 2024 no solo sigue adelante, después de la confirmación de la UER (Unión Europea de Radiodifusión), sino que el país ya tiene representante -aunque no canción-. Eden Golan fue la joven de 20 años que se alzó con la victoria en la preselección nacional y no faltaron sus menciones a la guerra.

Tras comenzar en noviembre de 2023 y después de castings, eliminatorias y semifinales, este martes se celebró la final de HaKokhav HaBa (La próxima estrella), la preselección nacional de Israel. La artista compitió contra tres cantantes más, pero finalmente fue ella quien ganó y fue elegida representante de Eurovisión 2024.

Actualmente no se conoce con qué canción irá en mayo a Malmö, pues el proceso de selección del tema está abierto hasta el 11 de febrero, se aceptan propuestas de compositores y será un comité el que elija internamente a la seleccionada, que debe incluir letra en hebreo y que será anunciada en el mes de marzo.

Por ello, tanto Eden Golan como el resto de candidatos compitieron con versiones de otras canciones y, en el caso de ella, eligió I Have Nothing (Whitney Houston) y I Don't Want to Miss a Thing (Aerosmith).

Y fue su interpretación de la banda de rock estadounidense la que quiso aprovechar para hablar sobre la guerra de la franja de Gaza. Y es que la cantante dedicó la canción a las familias de los rehenes secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre.

"Este año, más que nunca, me emociona representar a mi país en el mayor escenario de Europa. Prometo dar lo mejor de mí y traer Eurovisión 2025 a Israel", declaró la artista. Pero, además, durante su actuación llevaba un pin con un lazo amarillo que representa su apoyo a estos rehenes.

Lo cierto es que incluso en su país, su victoria ha causado polémica, pues ella nació en Israel pero ha residido durante muchos años en Rusia. De hecho, allí participó en programas como Children's New Wave (2014), La Voz Kids (2018), formó parte de la banda Cosmos Girls. Sin embargo, tras estallar la guerra de Ucrania, en febrero de 2022 decidieron regresar a Israel.

"Siempre supimos que volveríamos a Israel, no había duda, la única pregunta era cuándo ocurriría. Debido a estas reacciones, existe la sensación de que tengo que demostrar mi identidad israelí, aunque aquí no hay nada que demostrar: soy verdaderamente israelí", defendió Eden Golan ante la polémica sobre su origen.