La decisión que tomaron Mariona y Adrián tras su paso por 'La isla de las tentaciones': "Decidimos ir a terapia de pareja"

Mariona y Adrián vivieron una tensa y complicada hoguera final en La isla de las tentaciones, donde él quiso salir con ella del programa, pero la chica no pudo perdonar la infidelidad de su novio, aunque ella también cayó en la tentación.

"Cuando salimos estuvimos hablando días", explicó Mariona. La tarraconense le confesó a Sandra Barneda su gran decisión: "Me centré a acabar los estudios y Adri y yo decidimos ir a terapia de pareja".

La terapia no resolvió las cosas como esperaba la pareja. "Tengo dudas porque no sé si quiero estar con ella por el arrepentimiento o por ella", explicó Adrián. "Sé que la quiero y que estoy enamorado de ella, pero tengo dudas y necesito tiempo", añadió.

"Estáis juntos, pero con dudas", intentó esclarecer la situación Barneda, obteniendo respuesta positiva. "Hemos estado viviendo juntos porque nos fuimos a trabajar al extranjero", reveló Mariona. "Ha sido en las últimas semanas cuando me han entrado dudas", señaló el chico.

Julen, el tentador de Mariona, también entró en la sala, defendiéndola: "Me parece mal que estén juntos porque si durante cuatro años no has sabido darle el lugar a una persona no lo vas a dar en seis meses porque te vayas a vivir con él".

El reencuentro acabó y Mariona y Adrián salieron juntos y cogidos de la mano por la puerta.