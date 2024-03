David Civera ha visitado este martes Y ahora Sonsoles, y el cantante ha hablado de su carrera, de su vida personal y de los éxitos musicales que han marcado a tanta gente.

El artista ha expresado que siente una gran unión con su mujer, Ana María Benedi, quien le cuida mucho. Además, ha contado que sus hijos le devolvieron "la ilusión": "Aparecieron cuando más los necesitaba, fueron un soplo de aire fresco".

Otra curiosidad que ha contado el cantante es que fue al colegio con el director del magacín de Antena 3, Javier Silvestre. "Es un amor de muchacho", ha expresado el invitado.

La presentadora de Y ahora Sonsoles ha repasado junto al artista algunos de los hitos de David Civera en la música, recordando su participación en Eurovisión o sus canciones Bye Bye y Que la detengan y, a colación de esto último, Ónega le ha preguntado qué hace cuando suenan estos temas en eventos.

"Me voy corriendo y me encierro en el baño", ha contestado el invitado rápidamente. "Es que si no, me suben a la barra y a la mesa. Me sigue pasando después de 20 años", ha contado, entre risas.

En cuanto a cómo gestiona ese éxito, Civera ha expresado: "La fama no hay que llevarla encima, hay que ponerle límites. Es cuestión de ego. Creo que el ego puede hacer mucho daño, y hay que normalizarse cada día".