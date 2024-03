Chayo Mohedano carga contra Telecinco en Antena 3 y habla de su resurgir: "Fui machacada"

Rosario Mohedano reapareció este lunes en Y ahora Sonsoles después de un tiempo alejada de la pequeña pantalla. La artista, hija de Amador Mohedano y Rosa Benito, presentó su última canción, que ella misma ha editado, Ave Fénix, que habla de un momento complicado que vivió hace 10 años y en el que se agarró a la música para superarlo.

"Yo renací hace ya tiempo de una situación nefasta en mi vida. Quien conozca mi trayectoria, sabe perfectamente de qué renací. Yo pasé un momento malo y me inspiré en ese resurgir", se sinceró la sobrina de Rocío Jurado.

Un tema que, según dijo, mucha gente ya se está apropiando y dándole su propio sentido. "Tuve un Goliat machacándome todo el tiempo", ha dejado claro.

En ese sentido, tuvo que hacer referencia, por fin, al trato que recibió de Telecinco y Sálvame. "Vosotros estáis en Antena 3 y es maravilloso, pero yo fui machacada durante mucho tiempo en otra cadena de televisión y fue muy duro. Fue muy injusto, tuve que aguantar mucho", indicó la artista.

"La impotencia me podría haber llevado por otros derroteros, pero me concentré en mi realidad, en la música y en lo que quería dejar. Siempre me he dejado conocer, esa ha sido mi mayor defensa. Porque, al conocerme, ya no me podían hacer tanto daño. Aun así, me hicieron mucho daño. Fue una época muy complicada", insistió Chayo, que vio cómo Sonsoles Ónega decidía desviar este tema, ya que este no era "el objetivo" de la entrevista.