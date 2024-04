El dardo de Bruno al jurado de 'Bailando con las estrellas': "¿Villanos? Me sé muchos..."

Ya han pasado unos días, pero las críticas que recibió Bruno Vila el pasado sábado por parte del jurado de Bailando con las estrellas todavía le escuecen al gallego.

"He visto que en otros países, los finalistas y ganadores han giras y han llenado estadios. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y no creo que la gente quiera pagar por verte bailar", le comentó Julia Gómez Cora.

Por eso, este lunes, durante la prueba de Palabras encadenadas, el miembro de Los Mozos de Arousa se acordó del veredicto del jurado del concurso de baile.

Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena'. MEDIASET

Ion Aramendi explicó que el tema para el juego eran 'villanos': "El tema es guay", admitió el presentador, a lo que Bruno contestó: "Me sé muchos como Julia -Gómez Cora-, Blanca -Li-, Gorka -Vázquez-...".

Borjamina, que ya salió en defensa de su amigo en redes sociales, también citó a otros miembros del jurado de Bailando con las estrellas: "Antonia -Dell’ Atte-...". Solo se salvaron Boris Izaguirre y Cristóbal Soria.

"¡Uy, uy, uy! ¡Lo que está diciendo! ¡Bruno, vuelve a Reacción en cadena! Un abrazo al maravilloso jurado de Bailando con las estrellas", exclamó Aramendi antes de continuar con el programa del lunes.