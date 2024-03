Dani Martínez cuenta por qué le negaron la entrada a una discoteca: "Si fuera un jugador del Real Madrid me habrían dejado entrar"

Ahora es un cómico y presentador famoso, pero cuando Dani Martínez era apenas un joven más también sufrió la discriminación por el mero aspecto y en su caso, por un simple pendiente en la oreja.

Así lo contó en el estreno de su programa en Cuatro, Martínez y Hermanos. "Fue cuando tenía 24 o 24 años y ahí llevaba un pendiente", explicaba, motivo por el que los porteros le impidieron entrar en una discoteca como cualquier otro.

"Mi dignidad me hizo decirles que por qué molestaba, que no me lo iba a quitar y que si fuera un jugador del Real Madrid me habrían dejado entrar", decía sobre su reacción de aquel entonces Dani Martínez.

Pero su reivindicación surtió poco efecto, porque sin estar él dispuesto a quitarse le pendiente, el portero le dijo simplemente: "Efectivamente. Date la vuelta y para casa".

Dani Martínez sigue a día de hoy llevando no uno, sino dos pendientes, lo que demuestra que no cedió a la presión de ser como otros consideran que se debe ser.