¿Cuántos años lleva Luis Fonsi como coach de 'La Voz' y quién ha marcado su carrera musical?

La Voz ya es un formato longevo en la televisión. En sus dos etapas, tanto en Telecinco como en Antena 3, el talent musical ha tenido grandes coaches, e incluso internacionales, como Luis Fonsi.

El cantante puertorriqueño es uno de los preparadores musicales de uno de los cuatro equipos que forman el concurso. En la edición de este 2023, Fonsi ha compartido programa con sus compañeros de profesión Malú, Pablo López y Antonio Orozco.

Pero la primera vez que se vio al cantante en La Voz en España fue como asesor en la primera edición del talent en 2012. Hubo que esperar hasta 2019, ya en Antena 3, para verlo en uno de los sillones rojo. El puertorriqueño también ha sido coach en las ediciones de 2021 y 2022, además de la de este 2023.

Los 'coaches' de Luis Fonsi

La voz es un formato que, además de revelar historias emotivas y motivadoras de sus concursantes, también lo hace de sus propios coaches. Este es el caso también de Luis Fonsi.

El puertorriqueño confesó para el programa de Antena 3 quién ha marcado su carrera musical: sus propios padres. "Desde niño me gustaba y me desconectaba cantar, y siempre he sido muy introvertido menos cuando se trataba de música", desveló en La Voz.

"Ahora que soy padre entiendo todo el sacrificio que hicieron ambos por llevarme a las clases de coro, de guitarra, quedarse tarde esperándome, a ensayar conmigo, a ir a todas las presentaciones...", expresó Fonsi.