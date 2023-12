¿Cuánto dinero se llevó 'el cazador' Erundino Alonso con 'Los Lobos' en '¡Boom!'?

Ya han pasado cuatro años desde que Los Lobos escribieron su página en los libros de historia de los concursos televisivos y, en concreto, de ¡Boom!.

Y es que el equipo formado por el desaparecido José Pinto, Alberto Sanfrutos, Valentín Ferrero, Manu Zapata y Erundino Alonso se llevó casi siete millones de euros (6.689.700) en el programa de Antena 3.

Y es que a los 4.130.000 del bote hubo que sumar a la cantidad que llevaban acumulada en 505 programas durante 2 años y dos meses de participación en ¡Boom!, que eran 2.559.700 euros.

Los Lobos y su récord histórico

Esa cifra hizo que entraran en el Libro Guinness de los récords por méritos propios, ya que son los concursantes que han ganado más dinero en un concurso de televisión con continuidad.

"Nos llevamos un poco más de 1.600.000 euros cada uno, pero de eso se llevó Hacienda casi la mitad (43,5% en la Comunidad de Madrid)", afirmó el concursante.

"Estando la vida tan cara como lo está, no es tanto dinero como la gente pudiera imaginar en un primer momento, aunque por supuesto es mucho dinero y a todo el mundo le viene fenomenal", añadió.

Eso sí, el dinero del premio le sirvió para tener un desahogo económico "y quitarme una preocupación de encima, pero hay que tener en cuenta que el premio no es infinito ni ilimitado, si no mides lo que haces, puedes acabar fatal", explicó.

Los lobos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Su vida tras el premio

Mientras que sus compañeros de equipo volvieron a sus vidas, Erundino fue fichado por el concurso de La 1 El Cazador para ser un 'anti-concursante', como sus otros compañeros de programa con pasado en concursos televisivos.

Y es que a Erundino le acompañan en su labor diaria para ponérselo complicado a los participantes del formato de RTVE dos ganadoras del bote de Pasapalabra como Paz Herrera y Lilit Manukyan; un experto en el concurso del Rosco como Orestes Barbero; y una especialista en Saber y Ganar como Ruth de Andrés.

El equipo de 'El Cazador' RTVE

Tristeza por la cancelación de '¡Boom!'

El 7 de mayo de 2023 se emitió la última entrega de ¡Boom! en Antena 3 para dejar hueco al programa Y ahora Sonsoles en la parrilla del canal de Atresmedia.

Algo que lamentaron profundamente Los Lobos, como le expresaron a 20 Minutos: "Me da mucha pena. Como cuando se cierra cualquier capítulo de tu vida que te ha dado muchas más alegrías que malos ratos", destacó Erundino.

"¡Boom! se merecía un final más respetuoso porque ha dado muchísimo a sus seguidores y a su cadena. Como lo siento parte mía, me entristece ese trato poco cariñoso, poco oportuno, poco protocolario o elegante. Me gustaría que la televisión no se comportara así con ella misma... qué poco amor propio", comentó el concursante", concluyó Erundino.