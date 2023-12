Cuánto dinero ha regalado Ernesto Sevilla en 'La Resistencia'

Cuando Ernesto Sevilla acude como invitado a La Resistencia, el público que asiste al teatro Príncipe Gran Vía a la grabación del programa puede irse con la cartera algo más llena.

Y es que el actor y director ha regalado en varias ocasiones dinero a alguna de las personas que han acudido a ver a Broncano, Grison, Ricardo Castella y al invitado o invitada que haya acudido ese día.

Ya han sido varios cientos de euros los que Sevilla ha entregado, aunque en las últimas temporadas del programa de Movistar Plus+ ha dejado de hacerlo.

La primera vez, le rechazaron

En febrero de 2018, el actor visitó a Broncano para hacer promoción de uno de sus proyectos y, en un momento de la entrevista, preguntó si alguien del público cumplía años ese día.

Nadie levantó la mano, pero hubo una persona que comentó que ya había cumplido años en febrero, por lo que le pidieron que subiera al escenario: "Qué vergüenza", admitió.

Sevilla le entregó todo lo que llevaba en la cartera, pero el espectador se lo rechazó: "Prefiero que me invites a una cerveza fuera", pero el actor insistió, por lo que se quedó el dinero.

Cuando bajó al patio de butacas le pidieron que lo contara, llevándose a casa 280 euros. "Estoy demostrando que me la suda el dinero", admitió el cómico.

"No sé cuánto dinero tengo. Mi madre me lleva las cuentas porque me la suda totalmente el dinero. A mí, el dinero, me da asco", reconoció el invitado.

La segunda vez, sin saber lo que tenía en la cartera

Ese mismo año, pero en la nueva temporada recién estrenada en septiembre, Sevilla volvió a visitar a Broncano para promocionar la serie Capítulo 0.

En esa ocasión fue una espectadora la que se sentó junto a él en el sofá del programa para recibir el dinero. Laura recomendó que los espectadores vieran la serie antes de volver a su sitio, contenta con el dinero.

El conductor del espacio de Movistar Plus+ le pidió que contara el dinero: "Había panoja", reconoció Sevilla, pero Laura no indicó la cifra, así que Broncano comentó: "Te habrás llevado unos 300 o 400 euros".

La cartera llena

La última vez que Ernesto Sevilla regaló dinero en La Resistencia fue en septiembre de 2021, con la 5ª temporada del programa recién estrenada y en el nuevo teatro.

Para celebrarlo, decidió darle a alguien del público todo el dinero que llevaba en la cartera, como había hecho en las anteriores ocasiones: "En este nuevo teatro todavía no he regalado dinero", afirmó el cómico.

"Tiene que ser algo arbitrario", explicó Sevilla, y Broncano le dijo que podía ser "alguien zurdo". La afortunada fue Soraya, que subió al escenario para recibir el dinero del cómico.

Sevilla fue sacando billetes de 50 euros de su cartera hasta que finalmente le entregó 370 a la espectadora: "Hoy has tenido suerte", admitió el actor y director.

"¿Por qué llevas tanto dinero? ¿Dónde ibas con 370 euros?", le preguntó Broncano entre risas, y el albaceteño le contestó que "hay que salir preparado, y siempre que vengo a La Resistencia, luego hay aventuras…".