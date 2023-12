Cuáles son las canciones que suenan en 'El Hormiguero' cada día

La música es un elemento fundamental en El Hormiguero, jugando un papel muy importante desde que se inicia con el baile de Pablo Motos, con el resto del equipo, a los efectos sonoros o los temas de los artistas invitados.

Por ejemplo, la canción inicial de esta temporada es (It Goes Like) Nanana, de la DJ y productora surcoreana Peggy Gou, tema que ha sido número 1 en varios países como Australia, Bélgica, Grecia, Letonia, Países Bajos o Reino Unido.

Otro de los temas que suelen sonar es Pump Up The Jam de Technotronic cada vez que concluye la tertulia de los cómicos cada lunes, donde Motos y El Monaguillo se ponen a bailar.

Artistas internacionales en 'El Hormiguero'

Cada vez que un artista visita el programa de Antena 3, José Manuel González Valderas, DJ Valdi, es el encargado de poner la canción que acude a presentar para que la escuchen los espectadores.

Desde Raphael, Lola Índigo, Aitana o Malú a internacionales como Laura Pausini, Nicki Nicole, Camilo o Feid han visitado recientemente a Motos para presentarle sus nuevos trabajos y han sonado en el plató.

Lola Índigo, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Además, El Hormiguero cuenta con una playlist en Apple Music con todos las canciones que van sonando en el espacio de Atresmedia como el tema incial de Peggy Gou, Dance the night de Dua Lipa o Padam Padam de Kylie Minogue, entre otros.

Playlist de 'El Hormiguero'. Apple Music

Los temas iniciales

Motos y su equipo llevan bailando desde septiembre de este año el tema (It Goes Like) Nanana de Peggy Gou, pero en las temporadas anteriores han usado otros temas para el inicio del programa.

En 2021, por ejemplo, incluso llegaron a cambiar la canción a mitad de temporada. DJ Valdi pinchó en la primera parte de la temporada Honeypie, de Jawny; para pasar a Friday, de Riton x Nightcrawlers en la segunda.

En 2022, en cambio, mantuvieron durante todo el año el tema Stay With Me, de Calvin Harris, Justin Timberlake y Halsey y Pharrell. Todas ellas con coreografía de Jorge Ventosa, director de producción de El Hormiguero.