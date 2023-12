Llega la gran final de 'La Voz': cuáles son las canciones que más veces han cantado los concursantes

La Voz es uno de los talents musicales que más tiempo se ha mantenido en parrilla y, por ello, son muchas las canciones que sus concursantes han cantado para abrirse paso como la mejor voz de España.

No obstante, el propio programa ha destacado aquellos temas que más se han repetido año tras año, algo habitual en un formato que lleva a las espaldas muchas ediciones.

La canción que más veces se ha interpretado

Y es que entre las dos que más han sonado en La Voz, el programa ha destacado tanto un tema en español, concretamente de una artista nacional, como otro internacional, de una artista inglesa.

La canción más veces interpretada en toda la historia de La Voz es Someone like you, de Adele. Este conocidísimo tema ha sido el más versionado en el plató del concurso musical.

En cuanto a la canción nacional más sonada en La Voz se encuentra un tema de Niña Pastori: Cai. De hecho, este dato se lo revelaba la propia Eva González a la artista de San Fernando en la semifinal de la última edición del concurso musical.