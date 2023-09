Críticas a Luca por cuestionar la identidad de género de Albert en 'GH VIP': "Es transfobia y el programa debería expulsarlo"

Luca y Albert protagonizaron recientemente una acalorada bronca en la casa de Guadalix de la Sierra. La audiencia de Gran Hermano VIP pudo ver las imágenes en la emisión del Debate de este domingo, lo que, más allá del plató, provocó que se abrieran debates en Twitter. Tanto es así que han sido muchos los usuarios han condenado la actitud del exconcursante de MasterChef hacia el artista flamenco.

Los espectadores del espacio de Mediaset han tachado de "transfobia" el comportamiento del joven por cuestionar, entre gritos y mofas, la identidad de género de Albert, a la que en más de una ocasión ha llamado "chico" o "chica".

"Eh, eh, eh. Relajadito... Chico o chica, de esas maneras a mí no me lo dices, ¿eh? Chico o chica tú a mí no me lo dices", contestaba de lo más enfadada. "A mí no me dejes de ese palo", le reprochaba Albert a Luca.

q puto asco esto es transfobia y a este niñato debería expulsarlo el propio programa https://t.co/jwRYdoa3Ao — yenesi (@akayenesi) September 25, 2023

Luca: Que dices, chico o chica.

Albert: Relajadito. Chico o chica a mi de esas maneras no me lo dices.



TERCERA vez que Luca se ríe de Albert por su identidad de género. A la calle YA. #GHVIP25S



pic.twitter.com/mDUa0gqVjT — 𝐓𝐡𝐞𝐃𝐚𝐫𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬 🖤 (@TheDark4591) September 25, 2023

Los usuarios de Twitter han pedido al programa que expulse a Luca de esta edición. "Esto es transfobia y a este niñato debería expulsarlo el propio programa", ha expresado, en este sentido, la artista Yenesi, valorando que "nadie debería ser transfobo a ninguna edad y menos con 19 años en un programa de televisión".

"Tercera vez que Luca se ríe de Albert por su identidad de género. A la calle ya" han sido las palabras de otro tuitero, al que se han sumado otros internautas.