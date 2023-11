TardeAR ha conseguido declaraciones de Terelu Campos en directo por las últimas declaraciones de Edmundo Arrocet sobre su relación con María Teresa Campos.

Así, la hija mayor de la periodista ha entrado en el programa este viernes desde la premier del musical Bailo Bailo, en homenaje a Raffaella Carrà. "Esto ha sido todo un atraco", ha bromeado Terelu cuando ha comenzado a hablar con Bea Archidona.

La presentadora de TardeAR ha aprovechado la conexión y le ha preguntado si Arrocet es tacaño, interesado y poco considerado con María Teresa, tal y como describe el entorno de la presentadora ya fallecida.

No obstante, Terelu no ha querido contestar: "No me he pronunciado nunca y no tengo nada que decir". La presentadora ha pasado entonces a preguntado entonces cómo está, tanto ella como su familia.

"Nosotros bien, viviendo nuestro duelo en la medida que nos dejáis, porque nos lo ponéis muy difícil", le ha propinado Terelu por las noticias diarias sobre las declaraciones de Edmundo Arrocet.

Archidona ha despedido la conexión con la hermana de Carmen Borrego, pero el debate ha continuado en plató. "Su duelo no es que no se lo estemos dejando vivir nosotros, es el propio Edmundo", ha defendido Leticia Requejo.