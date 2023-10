El verdadero y sorprendente trabajo de Bigote Arrocet

Bigote Arrocet se prepara para conceder su primera gran entrevista en televisión. Será el próximo miércoles en la nueva temporada de Viajando con Chester que presenta Risto Mejide en Cuatro. Una charla en la que el humorista pretende aclarar algunos de los puntos más controvertidos de su relación y posterior ruptura con María Teresa Campos.

Está cansado de permanecer inmóvil ante los que le tachan de interesado, frívolo e infiel. Dice que no le mueve el dinero, sino la verdad. Y por eso está dispuesto a hablar claro de una vez por todas.

Aunque sus últimos vaivenes han sorprendido a quienes siempre le han defendido, el chileno se está encargando de recordar, tirando de hemeroteca, sus grandes logros profesionales y la impecable imagen que de él tienen en otros países en los que también ha trabajado.

En este sentido, ha querido aclarar a 20minutos cuál es su verdadero trabajo en Chile: "Yo me dedico a la energía eólica y siempre que he tenido que viajar ha sido por estos menesteres y no por lo que dicen o insinúan".

Para probar su argumento nos hace llegar parte de un libro "que se le entregó al rey de España" en el que se recoge su labor en la empresa Ibereólica Renovables Chile: "Sin embargo, había algo más, una afinidad de siglos entre ambas culturas que, en el presente, se encarna en la relación entre los ejecutivos de la empresa y el chileno Edmundo Arrocet que, en España, asesoraba a compañía que quisieran invertir en Chile".

Bigote, que en estos momentos está en plena guerra con la Agencia Tributaria, asegura que a día de hoy sigue trabajando en esta línea de producción energética. "Estamos en Perú, en Chile y ahora estamos intentando con Brasil", afirma en conversación con este diario.