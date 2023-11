Bigote Arrocet desvela la razón por la que no asistió al funeral de María Teresa Campos: "No sé si hubiera ido"

María Teresa Campos fue la protagonista indiscutible de la conversación entre Bigote Arrocet y Risto Mejide en Viajando con Chester durante la noche del miércoles. El humorista habló de la relación que mantuvo con la presentadora y de la mala relación que tenía con sus hijas.

Sin duda, la pregunta que rondaba por la cabeza de los espectadores era el porqué Edmundo Arrocet no fue al funeral de María Teresa Campos, algo que Risto se encargó de preguntar sin tapujos.

"Estaba en Perú y me tenía que ir a Chile a por unos documentos que tenía que solucionar", explicó. "Se atrasó el vuelo, pero si no hubiese sido así, yo me hubiese venido antes para acá", aseguró.

A pesar de su explicación, sorprendió la confesión que vino a continuación. "No sé si hubiera ido al funeral", sentenció. El motivo que expuso fueron las críticas: "Seguro que se habrían hecho comentarios, si vas porque vas y si no vas, porque no vas. Palos por todos lados".

Mejide quedó perplejo. "Habían pasado ya cuatro años sin estar con ella", respondió Arrocet ante las dudas del presentador, que opinó que si María Teresa había significado algo, debería despedirse de ella.