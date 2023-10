Edmundo Arrocet es el próximo invitado de Viajando con Chester, y Así es la vida ha querido comentar algunas de las declaraciones del humorista que se han emitido como avance del programa.

Carmen Borrego ha desmentido algunas de sus informaciones desde el plató de Telecinco, pero antes ha querido dejar claro las intenciones de Bigote: "Este señor es el que ha venido a hablar de mi familia, llevaba varios años sin estar en mi familia. Aprovecha el momento en el que fallece mi madre para hablar".

Por esta misma línea, ha insistido en que se ha aprovechado de la situación para volver a un primer plano: "Me gustaría que hablara de lo gran humorista que es". "No hablar mal de una persona no implica que no le haya hecho daño", ha justificado la hija de María Teresa Campos.

Después de explicar que su familia va a continuar haciendo entrevistas y que no puede evitar que se saque el tema de Edmundo, Carmen Borrego ha procedido a negar que Bigote le buscara trabajo a su marido e hija, algo que el humorista habría asegurado en su entrevista con Risto Mejide.

"Si le hubiese buscado trabajo a mi marido se lo agradecería eternamente, pero no ha sido así", ha dejado claro en Así es la vida. No obstante, con el caso de su hija ha matizado: "Mi hija terminó la carrera de Derecho, él tenía un amigo abogado, con el que habló para que mi hija hiciera las prácticas. Se lo hemos agradecido eternamente".

"Metió a mi hija, pero no le buscó trabajo. Cuando entró en el despacho conocimos a su jefe y cuando el jefe conoció a mi marido le interesó, y ya contrató a mi hija" , ha detallado Borrego. "Si haces una cosa bonita, cosa que yo agradezco, que en cada entrevista lo saque...", ha expresado la hermana de Terelu Campos.