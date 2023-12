Cristina Pedroche habla de lo que cobrará por presentar las Campanadas y da nuevas pistas de su vestido

Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten, un año más, al frente de las Campanadas en Antena 3. Como viene siendo ya tradición, la expectación es máxima en torno al vestido que lucirá la presentadora. Es por ello que en Zapeando no han podido evitar preguntarle a su colaboradora por más detalles del esperado atuendo, así como por el dinero que cobrará por presentar esta retransmisión.

"Es la semana de Cristina", ha valorado el presentador del programa, Dani Mateo. "Has dado alguna pista en redes. Has dicho que es de un color que no has repetido... ¿Quieres dar un paso más y decirnos ya cómo vas?", le ha preguntado, con cierta desesperación. "No", ha dicho Pedroche de manera rotunda y entre risas.

"No puedo decir más. Viendo mi Instagram voy dándome cuenta de que voy soltando cositas en las que la gente no se fija, pero hay muchas cosas ocultas", ha agregado la colaboradora, añadiendo así más suspense en torno a su vestido.

"Sin concretar, ¿será rojo, como dijo el Maestro Joao?", quiso saber entonces Dani Mateo. "El Maestro Joao dijo rojo con otro color... Es un color que no me he puesto nunca", ha respondido.

Según ha explicado Cristina Pedroche, "el vestido ya está terminado, le falta nada. Yo me lo he probado y mi hija lo ha visto y le ha llamado mucho la atención".

Ante las dudas de los colaboradores por cómo se custodia la preciada prenda para evitar pérdidas o desperfectos o si existe un plan B ante algún contratiempo, Cristina Pedroche ha asegurado que "nunca hay doble vestido. Si le pasa algo, salgo en bata o en vaqueros".

Tal y como ha recalcado, existe un único vestido que, en principio, "lo tiene la persona que lo ha diseñado y luego Josie. Él, con 100 personas de seguridad, lo meten en la Puerta del Sol el mismo día y el mismo día me lo llevo yo a mi casa. Después de usarlo, vuelve directo a su dueño", ha indicado.

Tras conocer que en esta ocasión el vestido será de una diseñadora, Dani Mateo se ha mostrado interesado por el asunto monetario: "¿Cuánto te pagan?". "Pues a lo mejor menos que a ti", le ha respondido Cristina Pedroche, ya que Mateo presentará las Campanadas en La Sexta. "No creo. De hecho, a la hora de negociar me dijeron: 'con lo que le pagamos a Cris, a ti no", bromeó el presentador.

En realidad, según ha explicado Pedroche, ella tiene "contrato de cadena y va todo ahí dentro. No puedo contar con más", ha zanjado.