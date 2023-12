Cristina Pedroche y Josie filtran una conversación privada con una pista clave del vestido de Campanadas: "Verás la que se va a liar"

Este 2023 se cumplen 10 años desde que Cristina Pedroche se puso al frente, por primera vez, de la programación especial de las Campanadas de Antena 3. Para esta ocasión, la presentadora eligió un vestido de Pronovias de color negro con transparencias que fue tan criticado como alabado. Sin embargo, fueron esas mismas opiniones las que hicieron que la madrileña repitiera los siguientes años y aprovechara cada Nochevieja para generar máxima expectación con su look.

Para este vestido tan mítico y especial, Pedroche confía cada año en su amigo y estilista Josie. Los 'naked dress' y mini siempre han adquirido protagonismo para el look de la presentadora en Campanadas pero, ¿cómo será el vestido este 2023?

El vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas 2023

Como es tradición, Cristina Pedroche comparte alguna que otra pista del diseño que lucirá en las Campanadas. La primera de ellas fue una a través de una Story de Instagram en la que respondía a una 'ronda de preguntas' de sus seguidores. En concreto una de las cuestiones que planteaba un usuario anónimo fue si podía desvelar algún detalle de su look de Nochevieja, a lo que la de Vallecas respondió que no era de ningún color que ya haya llevado otros años.

Sin embargo, no es la única pista que Pedroche ha querido dar sobre su vestido, ya que esta semana ha sorprendido subiendo un post de agradecimiento a Instagram en el que la madrileña confiesa: "Tengo muchísima suerte de tener el equipo que tengo. Son los mejores y me hacen brillar siempre ❤️. (El audio de Josie me da fuerza para todo!❤️) Con ellos a mi lado no tengo miedo a nada. Allá vamos…".

La segunda pista clave del look de Campanadas de Cristina Pedroche: el audio de Josie

En la publicación, aparece una fotografía de la presentadora con Josie y, seguidamente, un pantallazo de una conversación privada con el estilista en la que se puede intuir que la madrileña ha compartido sus nervios con él. Además, en la misma, se puede escuchar este audio de Josie que Pedroche destaca y que, sin duda, desvela otra pista clave de este 'outfit'.

"Estoy feliz. Creo que llevas un modelo que no hemos visto en diez años, y conseguir eso es superdifícil", confiesa Josie. "Y creo que ahí estamos muy bien, tienes que tener cero estrés con eso. Creo que tienes que ir a disfrutar. ¿Tú sabes lo orgullosa que tienes que estar después de diez años y estar así? O sea, al final los has conseguido una vez más", dice el estilista.

"Tenemos el mejor equipo y estamos todos remando para ti y lo has conseguido otra vez. O sea, es que vas distinta, ¡y después de diez años!", destaca el estilista. Por tanto, se trataría de un estilismo que no solo es diferente por el color, sino que no tiene nada que ver con lo que la presentadora ha lucido hasta hoy.

"Yo estaría muy nervioso si no hubiera visto los resultados de todo esto y dijera "joder, no tiene nada que ofrecer al público", pero es que tú, el día 31 tienes que llegar ahí con la cabeza más que alta. Otra vez lo has vuelto a romper. Es que, verás la que se va a liar. No eres consciente. ¡Va a ser lo más!", finaliza Josie.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.