Recordamos los peinados y maquillajes de Cristina Pedroche en las Campanadas

Desde la primera vez que vimos a Cristina Pedroche dando las Campanadas, la madrileña nos ha deleitado con nueve looks que han sido muy comentados. Tanto es así, que cada año, el 31 de diciembre, justo antes de las uvas, todos los espectadores en España nos preguntamos qué diseño habrá escogido.

Sin embargo, el vestido no es lo único que destaca en el estilismo de la presentadora, el peinado y el maquillaje, también están cuidadosamente pensados y llevan un trabajo detrás. Hacemos un repaso de todos los peinados y maquillajes que ha llevado Cristina Pedroche desde su debut en 2014.

Peinados y maquillajes de Cristina Pedroche en las Campanadas

Cristina Pedroche se estrenó en las Campanadas del año 2014 en La Sexta, cadena en la que participaba en el programa Zapeando. Junto con Frank Blanco, la madrileña llevó un vestido de la diseñadora Charo Ruiz que combinó con un peinado de ondas ligeramente despeinadas y la raya en medio. En aquel momento Pedroche lucía unos reflejos castaños en la zona de las puntas, resaltando el moreno natural de la piel de la presentadora.

Aunque las miradas se centraron en las transparencias, lo cierto es que el maquillaje, aunque sutil, remarcaba muy bien sus facciones, dando mucho protagonismo a los ojos. Con una base de maquillaje mate, un ojo ahumando en negro con superpestañas —y la línea de agua también en negro-, los labios llevaban un sutil tono 'nude'. Y no hacía falta nada más, el look hablaba por sí solo.

En 2015, Pedroche dio el salto a las Campanadas de Antena 3, esta vez su compañero fue Carlos Sobera y la expectación se multiplicó por cien. ¿Qué llevaría esta vez la presentadora?

La madrileña volvió a optar por un vestido con transparencias, esta vez blanco, de Pronovias. Y su comentario en el post de Instagram fue toda una declaración de intenciones: "Muy feliz por ser una persona absolutamente libre".

Esta vez apostó por un look de pelo liso recogido en una caleta baja y estirada con la raya en el centro. Ya en 2014 este peinado fue tendencia viéndose en colecciones de Stella McCartney y Gianfranco Ferré, entre otros. Respecto al maquillaje, pasamos de un ojo ahumado a un delineado con eyeliner muy hollywoodiense, con pestañas marcadas. Para los labios, otra vez un tono 'nude' y unos toques de iluminador en la zona de la sien.

Cristina Pedroche: de labios 'nude', a rojo pasión en las Campanadas

Llegó 2016 y, con él, Cristina se convirtió en una superheroína. Dio la bienvenida a 2017, junto a Alberto Chicote, con un look de Pronovias que pedía a gritos unos labios rojos. Y así fue. De la mano de Óscar Lozano, Josie y Carolina Moreno, este look —que coronó con un moño 'lady' bajo— no dejó indiferente a nadie.

En 2017, se decantó por un mono confeccionado en tul y encaje blanco formando flores. Este look se inspiraba en el vestido de Caraola de la colección Atelier, que marcaba su figura.

Pedroche publicó en su Instagram el discurso que da siempre en las Campanadas. Todavía con la capa roja puesta que escondía el body con semitransparencias, la presentadora dio la gracias a todo el equipo, entre los que se encuentra Josie como estilista, Óscar Lozano, como peluquero, y Carolina Moreno, como maquilladora. El peinado consistió en un sutil semirecogido con un lado tras la oreja y unas ondas al agua marcadas.

En 2018, Pedroche lució el bikini floral más comentado del año. En tonos rosas y morados con una capa en forma de cola en rosa semitransparente. Este look fantasía lo completó un moño alto, estilo 'Messy bun', pero definido, con mechones sueltos. El maquillaje muy sutil, con poca base y unos ojos limpios, dando protagonismo a labios rojos: el 'look beauty' más romántico y natural.

En 2019, el artista Jacinto Manuel fue el encargado del vestido de inspiración mitológica que llevó la presentadora. Y, siguiendo la misma línea, Pedroche lució un moño de media altura con trenzas desde la raíz que culminaban en el moño. En este look, los labios rojos, la manicura del mismo color y el iluminador pusieron la guinda al estilismo llamado Venus MMXX.

Los looks más simbólicos de Cristina Pedroche en las Campanadas

Llegó 2020, y para terminar un año marcado por la pandemia, Cristina Pedroche lució un vestido inspirado en una mascarilla, de la mano de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro. El accesorio que lució en el pelo fue un tocado elaborado de forma artesanal con 2021 cristales que era obra de Olivier Bernoux. El look brillaba por sí solo, así el maquillaje era bastante natural a excepción de unos brillantes que la presentadora lució en la cara.

En cuanto a 'look beauty', probablemente el de 2021 fue el que más expectación creó, el más llamativo y más comentado: unas cejas marcadas y eyeliner en color azul klein nuclear que coronaba todo el ojo. Este look fue definido por Josie como 'luciérnaga pospandémica', que junto al caso, completó el look futurista. Todo estaba pensado al detalle, hasta las uñas metalizadas que llevó a conjunto con el traje primavera/verano 1991 del diseñador Manuel Piña y la capa de BUJ estudio.

Al quitarse el caso, dejó ver su cabeza sin pelo en un cuidado trabajo de caracterización. No se rapó de verdad, aunque durante una época jugó al despiste, ya que apareció en diversos programas con distintas pelucas y en el spot publicitario salía cortándose mechones de pelo. Finalmente no fue así.

Su último look, hasta el momento, fue el de las Campanadas de 2022, en el que la presentadora apareció con una capa de Íñigo Garaizabal confeccionada con retales de tela provenientes de las tiendas de campaña de ACNUR, como reconocimiento a los refugiados de guerra. Este look también creó mucha expectación, ya que Cristina Pedroche estaba embarazada. Respecto al 'look beauty', ha sido el más sencillo y minimalista hasta la fecha.

Ahora solo queda esperar a ver con qué nos sorprende. Pedroche ya ha dicho que no se parece a nada de lo que hemos visto anteriormente. La madrileña es madre, por lo que puede ser que haga un guiño al momento vital en el que se encuentra. ¿Con qué peinado y maquillaje nos deleitará la presentadora para estas Campanadas 2023? Sea como sea, una cosa tenemos clara: seguro que no dejará indiferente a nadie.

