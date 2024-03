La confesión de una soltera en 'First Dates' sube la temperatura: "Soy un poquito bastante ninfómana"

Paola y Alejandro han sido dos de los últimos solteros que se han pasado por First Dates en busca del amor. En su lugar, se han encontrado con una cita de contrastes. Primero, por el chasco que se ha llevado el soltero al ver a su cita. "Tan pequeña, no es mi prototipo de chica", ha valorado al verla. El segundo vino por las declaraciones subidas de tono de ella.

La cena comenzó con la pareja, ambos de 22 años y andaluces, hablando de algunos gustos y aficiones, y ahí quedó patente la primera diferencia entre ellos. Mientras que Alejandro ha confesado su interés por el entrenamiento, Paola reconocía que su "único deporte es salir de fiesta".

La joven sevillana tampoco comparte el interés de Alejandro por las criptomonedas y las apuestas deportivas, su único modo de vida tras haber dejado de trabajar. "Yo soy muy torpe para la tecnología, esa cosa de los bitcoins no las entiendo", se ha sincerado Paola a cámara.

En lo que respecta a relaciones pasadas, Paola ha contado que tuvo una pareja durante dos años, pero que tenía "problemas" y al final se dio cuenta de que "no quería estar toda la vida al lado de una persona así, que un día se levantaba bien y al otro mal". Para Alejandro, las experiencias de Paola no le han gustado "porque parece que no se quiere a ella misma", ha declarado Alejandro al equipo del programa.

Lça conversación entre ambos subió de tono cuando Paola aseguró que era una persona "demasiado abierta" en el tema sexual. "Soy un poquito bastante ninfómana, a mí me gusta el sexo y me gusta una persona que también le guste el sexo", ha dicho en un aparte. Ante su cita, Paola ha indicado que ella necesita a una persona "que en el sexo no me ponga tabúes. Sé caliente, en general".

Alejandro, por su parte, ha asegurado que en una noche es capaz de tener sexo "seis o siete veces", a lo que Paola le respondió que hasta "cinco", porque no le gusta tener sexo "cuando ya estoy reventada".

Al término de la cita, Paola se mostraba contenta por cómo había ido. "Creo que nos reímos mucho, hemos tenido buena química a la hora de hablar, de expresarnos... Ha sido una muy buena cita", ha valorado. Por este motivo, tras preguntarle si tendría un segundo encuentro con Alejandro, su respuesta ha sido positiva. "Yo tendría una segunda cita, siento que nos hemos llevado bien, ¿por qué no?", ha indicado la joven.

Sin embargo, el rostro de Alejandro dejaba entrever una opinión diferente. "A mí Paola me ha caído muy bien, he sentido buena energía con ella, pero como pareja no tendría una segunda cita porque no ha sido mi prototipo de chica, yo estoy acostumbrado a otro tipo de chica", ha concluido.