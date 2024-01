Cómo seguir viendo la TDT si tu televisor no es compatible ante el 'apagón' que viene

El cambio de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España hacia la transmisión exclusiva en alta definición (HD) está generando expectación y, también, cierta preocupación entre los ciudadanos. A partir del 14 de febrero, los canales en calidad estándar (SD) desaparecerán por completo, y será necesario contar con un televisor o receptor compatible con HD para seguir disfrutando de sus contenidos.

El 'apagón' estaba programada para el 1 de enero de 2023, pero debido a la situación excepcional de la covid-19 se pospuso para este año, ha explicado el Gobierno. Este cambio no solo implica una mejora en la calidad de imagen y sonido, sino que también está vinculado a la necesidad de liberar ancho de banda para la transmisión de contenido en 4K y respaldar la expansión de las redes 5G en España.

Para adaptarse a esta fase tecnológica, los espectadores deben verificar si sus televisores son compatibles con la alta definición. Los equipos más recientes no deberían tener ningún problema, pero aquellos hogares con teles más antiguas pueden verse perjudicados. Ahora bien, hay soluciones para todos los bolsillos: desde adquirir un aparato nuevo hasta la compra de un decodificador externo o un dispositivo de streaming.

A partir de febrero la tele debe ser compatible con el estándar DVB-T2, la extensión del sistema DVB-T que se emplea para emitir la TDT y que permite la transmisión de televisión en alta definición. Los equipos que probablemente se vean afectados serán los anteriores a 2008, puesto que fue entonces cuando empezaron a cobrar fuerza los televisores HD.

Para averiguar si tu televisión es apta a este cambio de la TDT, solo tienes que comprobar si te aparece la versión HD de algún canal tradicional de televisión, puesto que muchas de las principales cadenas empezaron a emitir en alta definición hace ya varios años. Así, si encuentras uno de estos canales y no hay ningún problema en su emisión, no tienes que hacer nada.

Alternativas baratas

En caso de que descubras que tu equipo no cumple los requisitos, no hay que alarmarse. Si tu televisión no es compatible con HD y no quieres (o no puedes) sustituirla por una nueva, puedes recurrir a diversas alternativas económicas que permiten a cualquier espectador seguir disfrutando de la programación.

En este sentido, en aquellos casos en los que no se disponga de internet en el domicilio, como en segundas residencias, se puede adquirir un decodificador o sintonizador externo para TDT en HD, cuyo precio ronda los 20 euros. Para ello, deberás enchufar este aparato a la tele a través de un conector HDMI o, en caso de no disponer de él, mediante un euroconector.

Por otro lado, en caso de contar con internet, se puede usar también un decodificador o, en cambio, un dispositivo de streaming que convertirá tu tele en una Smart TV. El Chromecast de Google y el Fire TV Stick o Cube de Amazon son algunos modelos que pueden encontrarse en el mercado desde los 20 o 30 euros.

Estos aparatos transmiten audio y vídeo a través de la red, lo que da acceso a muchos más canales y plataformas como Netflix, Amazon Prime, Disney+ o HBO. Para ver los canales tradicional solo tendrás que buscar alguna aplicación que te permita verlos, como las apps oficiales de RTVE Play, MiTele, Atresmedia Player y canales autonómicos como Telemadrid, TV3, À Punt, CanalSur Más y muchos más.

Además, existen diversas aplicaciones que agrupan una gran cantidad de oferta televisiva para todos los gustos. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, TDTChannels, con la que puedes acceder a más de 642 canales de televisión; o Tivify, que ofrece más de 200 canales y decenas de catálogos de vídeo bajo demanda de forma gratuita.

Por último, si estás interesado en consumir otros canales diferentes que no están disponibles en la TDT, puedes encontrar aplicaciones (también gratuitas) que contienen cientos de opciones de contenido variado, como Pluto TV, Rakuten TV, Rlaxx TV, Plex o Distro TV.