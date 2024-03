Cierra el restaurante de Antonio de El Rocío, uno de los más polémicos de 'Pesadilla en la cocina'

Uno de los restaurantes más conocidos del programa Pesadilla en la cocina ha anunciado su cierre. Se trata de Taberna La Concha, y su dueño, Antonio de El Rocío, pasó a ser uno de los rostros más reconocidos del programa de Chicote por la gran polémica que generó.

La propia taberna ha declarado que cerrará el próximo 1 de abril por motivos familiares y de cambio de ubicación, anunciando la apertura en mayo de un nuevo restaurante en Chillón, el pueblo natal de Antonio, ubicado en Ciudad Real.

"Gracias a todos los que nos habéis visitado en El Rocío. Un abrazo muy grande de parte de todos los que componemos este emblemático restaurante, que pasará a la historia como 'Antonio en de Chicote'", han expresado en el comunicado.

Antonio de El Rocío, de 'Pesadilla en la cocina', anuncia el cierre de su restaurante. TABERNA LA CONCHA

Antonio de El Roció pasó a ser uno de los personajes más recordados del programa de La Sexta. Ponía en ridículo a sus trabajadores, haciéndoles incluso llorar, mentía de manera compulsiva, rompía vasos y platos o tiraba bandejas al suelo. El dueño del bar insultaba a Chicote y siempre se ponía a la defensiva, gritando en el comedor con los comensales delante.

Este episodio de la tercera temporada del programa de Alberto Chicote dejó muchos momentos inolvidables. "¿Que no está bueno? ¡Que me muera yo ahora mismo aquí si esto no está bueno?", es una de las míticas frases que dejó Antonio en el programa.

Tras conocerse la noticia del cierre de la taberna, muchos usuarios han recordado a través de redes sociales algunos de los momentos más divertidos del programa.