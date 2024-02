Carmen Lomana estalla contra Paz Padilla tras sus comentarios sobre su físico: "Es increíble la maldad y la falta de educación"

Durante una de sus charlas emocionales como coach en un evento en Marbella, Paz Padilla hizo unos desafortunados comentarios sobre los retoques estéticos y los físicos de varias famosas, entre ellas Carmen Lomana e Isabel Preysler. Lomana ha mostrado su enfado y ha estallado contra la presentadora de televisión.

"Me la encontré en el AVE y yo la miraba y pensaba 'como entre en el Museo de Cera y se pierda allí, van a tardar 3 días en encontrarla'", expresó Paz Padilla. Este fue uno de los muchos comentarios que hizo acerca del físico de la colaboradora de televisión.

Tras escuchar las palabras de la madre de Anna Ferrer Padilla, Carmen Lomana ha expresado su enfado. "Es increíble que haya dicho esto Paz de si estoy o no operada. Debería tenerme más respeto, porque me pidió dos favores cuando no era nadie y se los hice", ha señalado para la revista Semana.

"Es increíble la maldad de algunas personas y la falta de educación que demuestran", ha añadido la empresaria. Pero ella no fue la única a la que mencionó Padilla en su discurso.

"Cuando Isabel regaña a algún hijo les dice: 'Voy a decírselo a tu padre'. Y luego se vuelve a los otros hijos y les dice: 'También al tuyo, al tuyo y al tuyo también", expresó Paz Padilla, haciendo referencia a Isabel Preysler. La madre de Tamara Falcó, a diferencia de Carmen Lomana, no se ha pronunciado al respecto.