Jesús Manuel Ruiz ha vuelto a dedicarle un artículo a las Campos, concretamente a Carmen Borrego y Alejandra Rubio, a las que señala por tener trabajo televisivo a costa de la figura de María Teresa Campos.

Por ello, la hermana de Terelu ha expresado su opinión sobre todos aquellos que la critican. La colaboradora de Así es la vida ha sido clara este viernes defendiendo su postura y su trabajo.

"Yo soy la persona más criticada del mundo. He sido la más criticada por todos mis compañeros y por todo el mundo, y me lo he comido deportivamente y nunca he demandado a nadie por decir algo de mí", ha asegurado en el programa de Telecinco.

La colaboradora de Así es la vida se ha dirigido directamente al periodista, expresándole que está en todo su "derecho a decir" su opinión, pero ha marcado diferencia: "Yo no voy a utilizar un medio de comunicación para verter mis odios hacia nadie".

El presentador César Muñoz ha suavizado el ambiente con una broma: "Has tenido que ser muy mala en otra vida para que todos hablen mal de ti". Y Borrego le ha contestado con ironía: "Quien me conoce sabe lo mala persona que soy, que lo hago todo con maldad y en contra de mi familia, que lo hago todo por dinero...".

"Estaría bueno que yo diera una exclusiva pretendiendo que nadie la criticara, porque, además, si doy una exclusiva y nadie habla de ello, no me volverán a llamar. Así que critíquenme, señores", ha lanzado en Así es la vida.