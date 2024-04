Carlos Sobera, conmovido por el reencuentro de un 'Superviviente' y su pareja: "He llorado un poco"

Ana, la pareja de Ángel Cristo con la que planea casarse, fue a hacer una visita sorpresa a su chico en Supervivientes durante la noche del miércoles. El concursante no tenía ni idea, y creía que iba a hacer un reto individual para ganar una recompensa.

Laura Madrueño le explicó cómo funcionaba el supuesto juego: "Te voy a hacer cinco preguntas, y si las aciertas todas, ganas". El hijo de Bárbara Rey se mostró preocupado por que fueran muy complicadas, pero nada más lejos de la realidad.

Por poner un ejemplo de lo sencillo que era, una de las preguntas fue: "¿Cómo se llama la actriz de apellido Obregón, que le cocinó una paella a Spielberg?". Por si había dudas, fue Ana Obregón.

Como era de esperar, Cristo acertó todas las preguntas. En el último eslabón le esperaba Ana. Ángel comenzó a llorar sin parar, y no se soltó de los brazos de su prometida, que no dejó de besarle ni cuando Carlos Sobera conectó con ellos en directo.

"Lo que es cortar, no les estoy cortando en absoluto", bromeaba el presentador, que hablaba mientras la pareja le ignoraba. "He llorado un poco con vuestro reencuentro", confesó Sobera, que se mostró muy emocionado al ver a la pareja junta tras casi 50 días.

Ángel solo hablaba maravillas de su relación: "Cuando la toco siento paz. Ella es lo más importante para mí, no lo puedo explicar". Además, aseguró que estaba enamorado por primera vez. "Hasta que no lo he vivido, no he sabido qué era el amor", reveló sobre su chica, con la que lleva un año saliendo.