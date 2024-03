TardeAR ha dado la bienvenida de nuevo a Jeimy, la expareja de Carlo Costanzia que ha confesado en otras ocasiones que vivió una complicada relación de tres años con el hijo de Mar Flores.

Pero, antes de que se pronunciara la joven, Leticia Requejo ha contado lo sucedido: "Ayer, 10 de la mañana, se empezaron a escuchar gritos en la vivienda donde vive Jeimy. Los vecinos ven que está ella asomada en el balcón y él abajo".

"Un altercado y un escándalo por parte de Carlo durante 20 minutos, en el que él le reclama que por qué ha ido a un plató a contar todo, le pide las cosas... Sé que también hay insultos y descalificaciones", ha explicado la colaboradora.

Jeimy ha confirmado las palabras de Requejo. "Me levanté con llamadas en número oculto, me escribió uno de sus amigos para decirme que él quería cosas que estaban aquí. Le dije que aquí quedaban cuatro camisetas y los muebles y que, por favor, no quería saber nada más", ha explicado la joven.

"Se presentó aquí en mi casa y empezamos a discutir. Yo arriba y él abajo", ha corroborado. La joven ha hablado del enfado de Carlo: "Estaba fuera de sí, se estaban gritando a los cuatro vientos cosas muy feas, hacia mí y mi familia".

"No quiere sus cosas, lo usa para montarme un pollo", ha asegurado Jeimy. "Me han dado el alta por suerte, estoy empezando a trabajar, y él viene así... Es que madre mía", ha contado, desesperada.

Por esta misma línea, ha detallado: "Estaba todo el mundo mirando. La gente con las ventanas abiertas, y la gente que pasaba, mirando". "Se pasó un poco", ha manifestado la ex de Carlo.

El altercado acabó cuando ella le pidió que se fuera: "Se marchó, me llamó y estaba más calmado, solo quería pedirme disculpas". "No entiendo a Carlo, habló hasta con mis padres y les dijo lo mismo, que me quería y sentía lo que había hecho", ha relatado la chica.

"No me creo ya nada de Carlo", ha asegurado Jeimy. "Llevo sin saber de él desde que ha pasado todo esto, y de repente viene a buscar unas gafas y un reloj", ha insistido, confusa.