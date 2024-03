Alberto, exnovio de Alejandra Rubio: "Ella era la que decía que éramos pareja. No la acuso de haber solapado mi relación con la de Carlo"

Desde que la revista Semana publicó en su portada la imagen de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose, han sido muchos los rumores acerca del inicio de su relación y de si esta se solapó en algún momento con otras parejas de ambos.

Así, tras conocer a Jeimy, la expareja del actor, ahora ha salido a luz Alberto, quien asegura haber sido novio de Alejandra Rubio, con la que, incluso, había quedado el día que esta se citó con Costanzia y se llevaron a cabo las famosas fotografías.

Este viernes, Vamos a ver ha podido hablar en directo con Alberto, quien se ha mostrado muy indignado con las "mentiras" de Alejandra Rubio: "Me decía las cosas más intensas y ella era la que decía que éramos novios".

"No ha hecho nada bien. Dice que no me ha negado, pero hasta ayer decía que no me conocía", ha agregado el joven que, además, ha apuntado que no acusa a la hija de Terelu Campos de haber solapado relaciones, aunque sí tuvo "sospechas" por su cambio de actitud: "Yo no he dicho que empezara con Carlo mientras estaba conmigo, tengo mis sospechas por su actitud, es raro que haya actuado así".

Finalmente, Alberto ha pedido terminar su participación en el programa destacando que la aparición de "Alejandra en su programa fue un ataque constante" contra él. Así como tampoco entiende que una de las colaboradoras del formato asegurase que él estaba buscando un representante, pues ha confirmado que esto no es así.