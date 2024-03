Alejandra Rubio ha acabado estallando este viernes en Así es la vida. Y es que la colaboradora, desde hace dos semanas, está en el foco mediático por el comienzo de su relación con Carlo Costanzia. Y esta unión ha sacado testimonios en platós de televisión alrededor de los dos jóvenes.

En el caso de la hija de Terelu Campos, un chico llamado Alberto ha asegurado que estuvo saliendo con Alejandra hasta que le dejó por el hijo de Mar Flores. Habló en TardeAR, y este viernes también en Vamos a ver.

Alejandra Rubio ha insistido en que no sabe "qué más quiere que diga", negando por enésima vez que llegaran a ser pareja. Desde el enfado, la colaboradora se ha dirigido a Alberto: "Lo que tú quieras: tu novia, tu no novia... No lo digo mal, ni vacilando, pero soy lo que te dé la gana".

"Lo único que quiero es que ya se acabe, que me dejéis en paz. Quiero vivir mi vida, estoy con una persona, y esto ya se ha acabado [...] Nos estáis poniendo un montón de trabas, y es superagobiante", ha expresado, visiblemente molesta.

El presentador, César Muñoz, le ha preguntado entonces si tiene miedo de que salgan más personas diciendo que estuvieron con ella. "Que salgan, 10, 15 0 20", ha dicho, cansada. "Me estáis poniendo en una postura en la que yo ya no sé ni qué decir", ha expresado Alejandra Rubio en Así es la vida.