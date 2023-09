Oriana Marzoli y Álex Caniggia han protagonizado varias disputas dentro de la casa de Gran Hermano VIP, donde no esconden que se caen mal el uno al otro. El argentino, uno de los nominados de la semana, se enfrentó a la influencer por sorpresa.

El joven fue el primero en despedirse de sus compañeros antes de conocer quién era el expulsado de la noche. Una vez en la sala de expulsión, Oriana apareció para ver junto a él los vídeos de sus peleas.

"Me resulta tan antipático", aseguró Marzoli sobre su compañero. "Le he dado la mano porque pensaba que no iba a verle más y la ha rechazado", relató sobre lo acontecido minutos antes en la casa.

Cero tensión entre Alex y Oriana en la sala de expulsión...🤣#GHVIPGala3 🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/mP5fPXpq8g — Telecinco (@telecincoes) September 28, 2023

Álex estaba orgulloso. "Me he visto perfectamente", declaró tras ver los vídeos donde ambos se propiciaban insultos. "Ella se metía con mis dientes", criticó él. Marta Flich quiso saber cuánto le costó arreglárselos. "5.000 euros", reveló.

"¿Quién es el dentista?, porque no quiero ir nunca", añadió Oriana, que se le olvidó la educación de la que hablaba segundos antes. "Una ridícula sos", respondió Álex.

Finalmente, sin llegar a ningún punto medio y no haber logrado que siquiera se dieran la mano, Marta Flich cortó la conversación entre ambos, despidiendo a Oriana de la sala de expulsión.