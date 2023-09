La dura reacción de Luca al descubrir su nominación en 'Gran Hermano VIP': "Soy todavía más asqueroso"

Como no podía ser de otra manera, ya han empezado los primeros problemas entre los concursantes de la octava edición de Gran Hermano VIP. La convivencia comienza a hacer estragos y, con ello, las nominaciones.

En la casa de Guadalix se vivió el pasado martes el primer momento de tensión, la ceremonia de salvación. En una noche llena de emociones, Karina y Zeus siguen luchando por ser los ganadores, mientras que Álex Caniggia y Luca están en la cuerda floja. Y es que, uno de los dos será próximamente el primer expulsado.

Un momento que parece haber afectado especialmente a Luca, quien no está viviendo sus mejores momentos. El que fuera concursante de Masterchef se encuentra entre la espada y la pared, aunque él no quiera decir adiós todavía: "Lo doy todo y no me quieren. No me quiero ir...Me hace mucha ilusión estar aquí".

"A mí me castiga esa coraza que pongo. Por ese miedo no dejo que me conozcan. Entré en este programa para que me conocieran y la he cagado. En la cueva me humanizaba más, aquí me he crecido y soy todavía más asqueroso", ha explicado entre lágrimas ante la incertidumbre de si finalmente abandonará, o no, la casa.

Ante la desesperación del tiktoker, sus amigas Sol Macaluso y Oriana Marzoli no han dudado en consolarle. "Estoy cansada de ver gente que va de fuerte y por dentro se está muriendo. No le vengas nada a la gente que no sea, no te permite a ti mismo emocionarte", le decía Macaluso. Por su parte, a actriz le aseguraba: "Eres como yo. Te haces el fuerte, pero eres muy sensible", ha dicho al tiktoker.

Los problemas de Luca comenzaron cuando él y su compañero Albert Infante protagonizaron un tenso momento. El bailaor le acusó de reirse de Laura Bozzo, aunque el influencer no se dejaba regañar: "¿Pero qué estás diciendo ahora de que me estoy riendo de Laura, chica?, chico o chica".

Una respuesta que fue fuertemente criticada por los espectadores del programa. Según muchos internautas compartieron, la intención de Luca era herir a su compañero. Un posicionamiento tránsfobo que podría llegar a contarle la expulsión.

En Gran Hermano VIP abrazamos la diversidad. Así lo hemos demostrado siempre a lo largo de la historia de Gran Hermano 🌈❤️ #GHVIPLímite2 pic.twitter.com/sWblzSg9Eo — Gran Hermano (@ghoficial) September 26, 2023

Por ello, Marta Flich, la presentadora, dio explicaciones sobre cómo va a actuar el programa: "La organización va a ser muy clara con esto. En GH VIP abrazamos la diversidad, como lo hemos demostrado siempre a lo largo de la historia de Gran Hermano. Es la casa de todos. De todos. No permitimos ningún discurso tránsfobo ni que implique ningún otro tipo de discriminación. Esto que quede clarísimo".

"Lo viví como un ataque, pero después él me aclaró que se refirió a mí y a Laura. No creo que mienta en esto", intentó defenderse Dazi sin mucho éxito, "en estos momentos yo estaba muy nervioso, muy alterado. Recuerdo que en ese contexto me referí a Albert y Laura, pero en ningún momento lo dije con la intención de atacar su sexualidad".