El cabreo monumental de la expulsada de 'GH VIP': "Soy ganadora en mi tierra, no acá"

Laura Bozzo, Albert Infante, Naomi Asensi y Luitingo se enfrentaron a la última expulsión antes de la gala final de GH VIP durante la noche del miércoles. El cuarto finalista debería abandonar la casa de Guadalix.

Albert fue el primero en conocer que se salvaba de la expulsión, seguido de Luitingo. Ambos reaccionaron muy sorprendidos y agradecidos con el público. El duelo quedó en un mano a mano entre Laura y Naomi, cuya relación ha caído en picado durante el concurso.

"No es justo que se tome por igual a una persona que ha estado 14 semanas que a una que ha entrado semanas después", recriminó Laura Bozzo, puesto que su compañera entró más tarde. Marta Flich le dio un zasca: "En este concurso siempre ha habido repescas y es la audiencia la que toma las decisiones".

Tras ello, la presentadora anunció que la expulsada y, por tanto, cuarta finalista era Laura Bozzo. La peruana se levantó inmediatamente y se colocó al lado de la puerta de salida: "Me voy ahorita, necesito mi ropa. Que me la bajen".

Bozzo cogió un cabreo monumental por la decisión de la audiencia. "No tengo nada que decir, me voy a mi país. Soy ganadora en mi tierra, no acá", repetía sin cesar, sin estar dispuesta a hablar con Marta Flich, que intentaba animarla. Tras ello, Laura subió ella misma a la casa, donde no se acercó a nadie, sino que fue directa a por sus maletas.

QUÉ FUERTE LO QUE ESTAMOS VIVIENDO 😱 Laura Bozzo, muy enfadada por su expulsión 💣 #GHVIPSemifinal pic.twitter.com/6vtPWUQAzC — Gran Hermano (@ghoficial) December 20, 2023

"¡No me hables!", le gritó de malas formas a Carmen Alcayde. "¡Me equivoqué! No se puede volver a empezar a los 70 años en un país extraño. Esto es un sueño estúpido", vociferó. La mujer se marchó de la casa sin despedirse de ningún compañero, excepto de Albert, porque él mismo se acercó a ella.