Bustamante estalla contra un reportero que le pregunta por Miguel Torres: "Jugáis sucio"

David Bustamante ha reaparecido ante las cámaras esta semana con motivo de la première de la segunda temporada de la serie Machos Alfa y ha adelantado que su próximo disco será el más introspectivo. Sin embargo, preguntado por un reportero de Socialité sobre la participación del novio de su expareja, Paula Echevarría, en el programa Bailando con las estrellas, el cantante no ha podido contener su enfado: "Jugáis sucio, qué ridículo, acabáis de estropear todo lo bonito que habíamos hablado".

El periodista del programa de Telecinco le recordó su paso por el programa, del que resultó vencedor en 2018 junto a su actual pareja Yana Olina, y de paso le preguntó por el exfutbolista y actual concursante de la nueva edición: "Lo ganaste todo, no como Miguel Torres. ¿Qué te ha parecido?".

En ese momento, el de San Vicente de la Barquera estalló y recriminó la actitud de la prensa: "Lo estropeáis todo, tío. Que me preguntes por Miguel es ridículo".

Bustamante ha dejado claro que no quería que le sacaran a colación el nombre de la actual pareja de la mujer con la que tuvo a su única hija: "Sois unos maleducados, no es justo, esto no es apropiado. Después de tantos años de trabajar no es justo".

"¿Esto es lo que querías?, ¿Esto lo vas a sacar y no todo lo bonito que hemos hablado", ha manifestado el cantante, intentando reconducir el diálogo hacia sus nuevos proyectos de los que se había mostrado muy contento al principio de la entrevista.

Entre esos proyectos de futuro destaca su nuevo disco. El artista ha escrito nuevas canciones con "melodías hechas a medida" que le hacen "lucir más la voz".

"Tiene muchísima raza, muchísimas ganas, fuerza. También momentos muy íntimos de decir muchas cosas de una manera muy sincera y eso nos hace emocionarnos", ha destacado.