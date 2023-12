Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría, primer concursante confirmado de 'Bailando con las estrellas'

Bailando con las estrellas está a punto de comenzar y, por ello, para ir calentando motores, Telecinco ya ha comenzado a anunciar los fichajes que protagonizarán una de sus mayores apuestas televisivas para 2024, cuyo estreno está previsto para el próximo 13 de enero y contará con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias.

A tan solo semanas de que tenga lugar el regreso de este popular formato proveniente de Estados Unidos, Mediaset ya ha desvelado la identidad del primer famoso que formará parte del elenco, el cual es, ni más ni menos, que Miguel Torres, exfutbolista del Málaga CF. "Igual os sorprende", reconoce la pareja de Paula Echevarría en su vídeo de presentación, donde asegura que va "a por todas", sin temor a poner a prueba sus capacidades para la danza.

Aun así, el madrileño ha confesado que es posible que parta con cierta desventaja frente a otros de sus compañeros, si bien no le supone un reto imposible de afrontar. "No he bailado nunca, pero creo que al haber jugado al fútbol y haber hecho deporte toda mi vida, cierta coordinación tengo", defiende.

En lo que respecta a las críticas, el exjugador de 37 años sostiene que las acepta "muy bien". "Entiendo que si son constructivas, mucho mejor, porque me van a ayudar a evolucionar y para eso estoy, para intentar hacerlo lo mejor posible y que se me evalúe", concluye.

Es por ello por lo que Torres, quien estará acompañado de un bailarín profesional, se muestra dispuesto a superar cualquier reto que se le pueda poner por delante. "No me da miedo ningún baile en concreto y no pienso decíroslo, porque si no, me lo ponéis", bromea.

Y es que no es la primera vez que la pareja de la jueza de Got Talent se embarca en una aventura televisiva de tanta magnitud, pues, hace tan solo unos meses, el que fuera futbolista del Olympiacos hacía su debut en televisión durante la tercera edición de Mask Singer: adivina quién canta, en la que participó junto a la actriz bajo el disfraz de alienígenas.