El cambio de vida de Naomi Asensi tras proclamarse ganadora de 'GH VIP 8'

El pasado jueves 21 de diciembre, Naomi Asensi se alzó como ganadora de la octava edición de Gran Hermano VIP en una reñida final junto a Luitingo, quien quedó finalmente como subcampeón. A pesar de que entrara un mes más tarde que el resto de sus compañeros, la que fuera participante de La isla de las tentaciones consiguió conquistar a la audiencia y hacerse con un premio de 70.600 euros.

Una cifra nada desdeñable, pero muy alejada de la cantidad que se puso en juego al inicio del reality. Concretamente, 150.000 euros que se fueron reduciendo durante el transcurso del concurso, a medida que los concursantes gastaban parte del premio para satisfacer sus deseos.

Aun así, la valenciana, a sus 28 años, sigue en una nube tras recibir el ansiado maletín a manos de su predecesora, Adara Molinero, ganadora de la anterior edición de GH VIP. Así, al menos, lo ha comunicado la televisiva a través de su cuenta de Instagram, en la que ha compartido un vídeo en el que recapitula la montaña rusa de emociones que ha sido este 2023 para ella y anuncia cuál será su cambio de rumbo.

"No puedo creerme todo lo que me ha pasado este 2023. Sin duda, es un año que ha marcado un antes y un después en mi vida. En enero empezó a emitirse la isla y ya todo cambió. Quién me iba a decir que antes de que acabara el año estaría ganando GH VIP. Ha habido mil viajes, aventuras y momentos felices, pero también mucho llanto, desengaños y decepciones. Pero ahora puedo decir que todo ha valido la pena", ha expresado la influencer.

En tal sentido, Naomi ha hecho balance de su paso por la casa de Guadalix, de una etapa de la que se siente "muy orgullosa" y tras la que se siente "más fuerte que nunca". "No puedo estar más ilusionada por cómo se presenta este nuevo año; con una mudanza por delante, pero lo que me llevo a esa nueva casa es sobre todo las ganas de empezar una nueva vida, con nuevas metas", ha explicado Asensi, quien, antes de la ruptura con Adrián Blanch vivía con él en un ático en Valencia que tenía en propiedad.