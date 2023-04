David Bustamante responde a Paula Echevarría tras revelar que su joya más importante se la regaló él

David Bustamante y Paula Echevarría han hecho siempre gala de mantener una buena relación a pesar de que ya no son pareja. Su hija en común, Daniella, tiene mucho que ver con ello, y una muestra de ese cariño que todavía se guardan es la joya que recientemente ha mostrado la actriz y que se la regaló Bustamante. "Es una joya muy especial, porque era mi primera hija, era muy bonita, era un momento muy bonito", confesó recientemente. Tras estas palabras, Bustamante no ha dudado ahora en pronunciarse y responder a ese gesto de quien fuera su expareja.

El cantante, que ha vuelto a la Gran Vía de Madrid como protagonista del musical Ghost, se ha acercado a los medios de comunicación imitando la frase viral de su amigo David Bisbal: "¿Cómo están los máquinas?". "Es que lo he visto en todos lados, me ha hecho mucha gracia y lo tenía que soltar", se ha justificado riéndose ante la prensa.

Respecto a su compañero en OT, Bustamante ha dicho que Bisbal es "un fenómeno" y ha reconocido que le llama la atención "que se vuelva viral una cosa tan natural como saludar a tu público". En este sentido, ha explicado que ha sido tan "simpático" que se lanzó a soltar la frase viral "como una especie de apuesta".

El regreso a Madrid tras la gira por España supone también la vuelta de su hija Daniella como fiel espectadora del musical. "Va trayendo de vez en cuando a una amiga diferente y lo va viendo, pero claro, ella ya tiene otros planes, quiere ir al centro comercial con sus colegas...", se ha referido.

Asimismo, Bustamante ha respondido a las palabras de Paula Echevarría sobre la joya que él le regaló cuando nació su hija en común, y que la actriz guarda como un tesoro.

"Me lo acaban de decir y me emociona, se lo agradezco un montón", ha reaccionado el cantante. Según ha explicado, Echevarría "es una persona muy importante, es la madre de mi hija y además tenemos una relación maravillosa y que la siga guardando con tanto cariño es importante para mí. Le mando un besazo", ha concluido al respecto.

Por otro lado, el artista se ha referido también a la buena acogida que ha tenido el musical de Ghost. "Iba para tres meses... y me ha enganchado. Ha sido un éxito tan brutal que tenía que vivir también la experiencia de una gira".

"Ha sido increíble, un crecimiento continuo, me he sentido súper realizado y he aprendido muchísimo. He tenido mucha suerte de compartir escenario con artistas tan completos y dedicados como la gente del musical. Si antes les admiraba, ahora, como compañero, me rindo ante ellos", ha reconocido.