Bustamante dice lo que pasaría si en 'Tu cara me suena' le tocara imitar a Bisbal, y con Chenoa de jurado: "Podría implosionar..."

Este jueves se ha presentado la que será la undécima temporada de Tu cara me suena, en Antena 3, el concurso en el que un grupo de nueve famosos se caracterizan para imitar a grandes artistas del mundo de la música. Llegará el viernes 12 de abril a las 22.00 horas.

Raquel Sánchez Silva, David Bustamante, Juanra Bonet, Conchita, Raoul Vázquez, Supremme de Luxe, Julia Medina, Valeria Ros y Miguel Lago son los concursantes de la décima edición del programa.

Manel Fuentes se vuelve a poner al frente de este formato musical y en el jurado estarán Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer. Aquí cabe hacer un inciso para recordar que Bustamante y Chenoa fueron compañeros de edición en el primer Operación Triunfo, donde también estuvo David Bisbal, que, durante un tiempo, fue pareja de Chenoa.

Así, durante la presentación de la nueva edición se ha preguntado a Bustamante cómo viviría que el pulsador (que asigna a cada concursante el artista a imitar la semana siguiente) indicara que él debiera imitar a David Bisbal.

"Podría implosionar el país", decía con humor el cantante. "Si me toca será maravilloso actuar por un pedazo de artista como él", añadía. Aún bromeando, se hacía referencia a cómo llevaría Chenoa ver semejante imitación. "No sé cómo afrontaría ir al jurado. La idea es intentar conseguir un 12, no ganarme un 4 de primeras", decía con humor Bustamante.

Un programa veterano de éxito

El programa despidió su anterior edición con un 19,1% de cuota de pantalla y casi 1,8 millones de espectadores de media. La edición logró espectaculares resultados en jóvenes (18,4%). Tu cara me suena 10 cerró en su última gala con un 23,4% de cuota de pantalla y 1,9 millones de espectadores, situándose de nuevo líder y confirmando la buena salud del formato.

Tu cara me suena es el formato español que más ha viajado por todo el mundo y tras comenzar a emitirse en España llamó mucho la atención a nivel internacional. Tal fue la aceptación que es el formato español con más réplicas, pues más de 40 países han versionado el programa con excelentes resultados de audiencia y numerosas ediciones en muchos destinos.