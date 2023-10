Broncano, a Antonio Resines, en 'La Resistencia': "Vas muy desagradable"

Antes de la entrevista a María Pedraza y Carlos Scholz en La Resistencia (que presentaron la película Awareness, ya disponible en Prime Video), Broncano recibió la visita de Antonio Resines.

El presentador no pudo evitar comentar el vestuario del actor, con una camisa muy llamativa: "No me había fijado cómo habías venido: ¿Por qué vas así?", le preguntó el conductor del espacio de Movistar Plus+.

"Porque me sale de los cojones", le contestó Resines. "Cuando vengo aquí me pongo otra ropa, pero por casa voy así", añadió el intérprete. Pero Broncano insistió: "Parece que te has dejado a deber dos gin tonic en la whiskería...".

Leyenda del cine español y es que se la pela todo. Cómo no te vamos a querer, Antonio. pic.twitter.com/EClUJr0rW0 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 18, 2023

"Antonio, vas muy desagradable. Pareces un proxeneta de Castellón", añadió el jienense. Resines le explicó que "esto es culpa de Ricardo Castella porque me ha dicho que te explique como hay que ir a los sitios, lo que viene siendo el dresscode".

Pero Miguel Campos, el coordinador de guion del programa, le puso a Broncano en la pantalla un mensaje, que el presentador leyó entre risas para concluir con el tema: "Pareces el manager de Los Chichos".