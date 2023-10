María Pedraza y Broncano 'se pican' para averiguar quién ha tenido más relaciones sexuales en el último mes

La Resistencia recibió este miércoles la visita de María Pedraza y Carlos Scholz, que presentaron la película Awareness, que ya se puede ver en Prime Video.

Tras la entrevista, David Broncano le hizo las preguntas clásicas a sus invitados: Dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes.

María Pedraza, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Creo que más que tú", le contestó muy seria la actriz al presentador del espacio de Movistar Plus+, que no se esperaba esa respuesta. "No te arriesgues. No te flipes que te puedes llevar un susto. Que voy muy fuerte...", le advirtió el conductor del programa.

"¿Por qué piensas eso?", le preguntó a su invitada el jienense, que le contestó: "Es que soy muy de energías y he notado que te veo paradito. Es lo que yo siento, pero, a lo mejor me confundo".

Es lógico que piense que María Pedraza piense que Broncano es paradito si le ha visto bailar en modo tronco con ruedas. pic.twitter.com/hX5s6BIiZm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 18, 2023

"Te has confundido", contestó Broncano muy contundentemente y pasando a la pregunta del dinero: "María, estás forrada". La actriz respondió: "Te voy a ser muy sincera. No sé lo que tengo porque las cuentas me las lleva mi gestor".

"Te ha entrado una cantidad de pasta los últimos años...", le dijo el presentador haciendo referencia a sus papeles en series tan conocidas como La casa de papel, Élite...

Pedraza solo le acertó a decir que "ha sido un gran año, la verdad, aunque millones yo no he visto". Pero el conductor del programa insistió, pasando a preguntarle a Scholz que diera un dato aproximado de lo que podría tener la actriz en el banco: "Entre 100.000 y 500.000 euros, pero creo que no he acertado...", admitió.