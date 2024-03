Bigote Arrocet da plantón a '¡De viernes!': "Llamaron a su apartahotel y él dijo que allí no vivía ningún Bigote"

Como cada semana, Telecinco había anunciando quién sería la estrella invitada al programa ¡De viernes!, el formato del prime time de los viernes presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta y por el que ya han pasado personajes como Ángel Cristo o el dúo Azúcar Moreno.

Así, en esta ocasión, el espacio había anunciado que Bigote Arrocet, expareja de María Teresa Campos, estaría en el formato. Sin embargo, desde Vamos a ver, Pepe del Real ha aclarado cuáles son los planes del cómico.

"Ayer, Bigote no daba señales de vida, había firmado un precontrato y alguien del equipo de ¡De viernes! se dirigió a los apartamentos en los que está Bigote. Esta persona llamó al telefonillo, porque era un apartahotel, y contesta Bigote diciendo 'hola, ¿quién es?'", ha comenzado explicado el colaborador del matinal.

"Cuando el compañero de ¡De viernes! le dice hola, él cambia el tono de voz y dice: 'Aquí no hay ningún Bigote'. Les ha dado plantón, según mi modo de ver, porque Bigote prefiere hablar en una revista y que no le pregunten ni le incomoden con cuestiones que no le interesan. Creo que les ha dado plantón y le veremos pronto en una revista", ha agregado Pepe del Real.

Pese a esto, la reportera María Lázaro ha destacado que el humorista está en Madrid, en zona de la Plaza de Santo Domingo. Bigote Arrocet estaría en la capital junto a su nueva novia, Marta Pawlowska, de 28 años.