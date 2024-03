Berto Romero recibe "insultos" y "eructos" en su consultorio de Movistar y pide que paren: "Si la idea era hacerme daño..."

Berto Romero anunció hace unos días que reabre su famoso consultorio, una de las secciones más celebradas del programa de Andreu Buenafuente en Movistar Plus+, Late Motiv, donde el actor contestaba a preguntas de la audiencia.

Cerca de dos años después de acabar aquel espacio, Berto anunció que volverá a la plataforma con un nuevo espacio que recuperará el espíritu de aquel consultorio en el que resolvía dudas con mucho humor, ironía, sarcasmo e incluso absurdo.

Sin embargo, ahora el actor ha publicado un vídeo en el que pide que dejen de mandar "insultos", "eructos" y "cosas que no se pueden aprovechar" al número de teléfono habilitado para la ocasión.

"Una cosa sobre lo de El consultorio de Berto que no os dije y quizá no sepáis: los audios que enviéis pasan un filtro, no es una Inteligencia Artificial, es una persona que se llama Manel. Manel me filtra las que cree que no debo escuchar, porque son insultos, eructos y cosas que no se pueden aprovechar", empieza el vídeo Romero.

"Lo digo porque, si la idea era joderme el día a mí, hacerme daño o gastarme una broma, que sepáis que lo estáis haciendo a él. Además, Manel es una persona que es muy bonico, no me lo estoy inventando. Hacerle daño a Manel es como golpear a una foca monje", indica el comunicador.

Además, el catalán avanza que el consultorio "se escuchará mal": "La intención es que cuando veáis el programa os sorprenda lo bien que se escucha. Esto es solo un mecanismo psicológico para hacer que luego os guste más por la parte técnica".