Belén Rueda, en 'El Hormiguero': "Sufrí un ictus transitorio por estrés"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de Belén Rueda, que presentó su nueva película, La Ermita, que llegará a los cines el próximo 17 de noviembre.

"No es terror, es más drama fantástico porque no nos centramos en el miedo por el miedo, sino que hablamos de la relación entre madres e hijas", explicó la actriz.

Belén Rueda nos presenta “La Ermita”, una nueva película de terror que llega a los cines el próximo 17 de noviembre #BelénRuedaEH pic.twitter.com/MeEG4F8tmS — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 9, 2023

"¿Qué cosas hay que decirles a los hijos?", le preguntó Pablo Motos. La invitada le respondió que "te quiero y también hay veces que, por proteger a los hijos, intentamos retirarles para que no sufran cuando hay, por ejemplo, una enfermedad".

Y añadió que "esas situaciones forman parte de la vida y los niños lo interpretan como que no quieres estar a su lado. Una cosa es proteger y otra impedirles vivir algo que hay que vivir".

Belén Rueda, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El presentador quiso desvelar un suceso de salud que le había ocurrido a Rueda hacía relativamente poco: "Déjame que salga de las preguntas habituales para comentar que estuviste durante años durmiendo tres o cuatro horas hasta que el cuerpo te dio un aviso", señaló el valenciano.

"Me dio un ictus transitorio. Pensé que era una lipotimia porque me dio un mareo y perdí el conocimiento un tiempo muy cortito", explicó la actriz.

"Pero mi hermana, que vive al lado, vino a casa, no me vio bien y llamó a una ambulancia. Le dijeron tres cosas que te pueden salvar la vida, si lo coges a tiempo puede que no sea tan grave", recordó.

"Ella me decía que sonriera, que hinchara los mofletes y la última, que cerrara los ojos y me tocara la nariz con los dedos de la mano. Te pegas un buen susto y me dijeron que era estrés. Nunca decía que estaba cansada", concluyó.