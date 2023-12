Bea Archidona 'estalla' en 'TardeAR': "Yo me voy, que no me hacéis caso"

Bea Archidona ha estallado este miércoles en TardeAR. La presentadora sustituta del espacio conducido habitualmente por Ana Rosa Quintana ha llegado a su límite por no ser obedecida por los colaboradores.

En concreto, Xavier Sardá ha estado 'desobediente' durante toda la emisión, a causa de un enfado porque el público no le aplaudió una intervención al principio del programa.

Dado que el colaborador ha acaparado toda la atención, Archidona ha dado varios avisos a lo largo del espacio. Ante una nueva interrupción en la última mesa VIP, Archidona ha señalado: "Es que no calláis, no me habéis hecho caso en todo el programa".

Pese a sus quejas, los colaboradores del programa de Telecinco han continuado hablándole y calmando a Sardá sin obedecer a la presentadora. "Hoy no me hacéis caso, hoy no cobráis", ha bromeado Archidona, sin obtener respuesta.

Cuando estaban abordando los destinos de lujo para las fiestas de Navidad, la conductora de TardeAR ha intentado redirigir el debate, pero de nuevo sin éxito por el tertuliano catalán, quien ha pedido dirigir él los aplausos en las intervenciones.

"Oye, Sardá, hoy has venido tú muy mandón, No me dejas hablar", le ha señalado Bea Archidona. El colaborador no ha tardado en contestarle: "¡Qué mandón ni qué mandón! ¡Un aplauso para mí!".

Ante la ovación el público, Archidona se ha plantado: "Yo me voy, que no me hacéis caso y no me dejáis hablar". Aunque se ha levantado para abandonar el plató, Sardá la ha disuadido, desesperado, por lo que la presentadora se ha vuelto a sentar en su silla.

El colaborador ha justificado su nervio con que el programa los "tiene encerrados dos horas" antes del comienzo de la emisión. "Estáis como reyes", le ha señalado Archidona.