Lolita Flores ruega "encarecidamente" que no le feliciten el Año Nuevo con un vídeo en concreto

TardeAR ha abordado en su emisión de este martes el tema de las felicitaciones por Navidad, y Lolita Flores ha lanzado una petición para su caso.

"Yo felicito a la gente que quiero, y para eso lo digo en las redes. Ya saben los que son a los que quiero", ha asegurado la cantante cuando se han abordado las felicitaciones que se reciben por mensaje.

La colaboradora de TardeAR ha expresado que está cansada, pero "por los niños hace lo que sea" en su familia. No obstante, se ha puesto de pie para "pedir algo".

"Encarecidamente, el 31 de diciembre no me mandéis el anuncio de mi madre, por favor. ¡El anuncio de Lola Flores no!", ha suplicado desde el programa de Telecinco.

"Porque llevo 35 años recibiendo, no uno, sino 140 como 'feliz año'", ha detallado la actriz. Por su parte. Bibiana Fernández ha asegurado que ese anuncio "es el único que le hace gracia".