Después de una semana desde que saltara la noticia de que Alejandro Sanz y Mónica Cruz estaría teniendo una relación, este martes, Luis Pliego ha desmentido la existencia de esta pareja.

El director de la revista Lecturas ha asegurado en TardeAR que el cantante y la actriz no están juntos: "Me llamó una persona que habla con Mónica prácticamente a diario y me dijo que no me creyera nada de esta historia".

Dicha fuente le aseguró al periodista que "Mónica tiene otra relación": "Me dicen que pasea habitualmente con otra persona y que esta persona sí sería su pareja".

Por su parte, Marta López ha asegurado lo mismo: "A mí me siguen diciendo que de relación cero". Además, ha contado que no han pasado las navidades juntos.