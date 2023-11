Bárbara Rey confiesa a su hija, Sofía Cristo, la única amenaza que le hizo a Ángel Cristo: "Si me quitas a mis hijos, te mataré"

Este lunes, Espejo Público ha emitido la entrevista más complicada y dura que ha hecho Sofía Cristo, quien se ha enfrentado cara a cara a su madre, la vedette Bárbara Rey. La mujer, sin embargo, no ha dudado en abrir su corazón y sus recuerdos ante su hija, olvidándose de las cámaras.

Así, Bárbara Rey ha contado cuál fue el punto de inflexión que hizo que ella y Ángel Cristo tomasen caminos separados: "Siempre piensan que yo tomé la decisión de separarme, pero en realidad yo no tomé esa decisión por miedo". Sin embargo, ha reconocido que era una decisión que "debería haber tomado".

"Vuestro padre intentó quitarme a vosotros a través de juicios y juicios para quedarse él con todo, porque estaba a su nombre. Es la única vez que yo he tenido miedo y nunca lo he dicho. Vosotros sois tan importantes en mi vida que mi vida sin vosotros no existía. Yo le dije: 'Sabes que no te he amenazado nunca, pero si me quitas a mis hijos, te mataré'", ha agregado Bárbara Rey.

La vedette ha contado uno de los momentos más tensos y reveladores que vivió: "Yo creo que él se dio cuenta de que había metido la pata con vosotros cuando entró en el juzgado. Yo estaba sentada en un banquito de madera, en una esquina, y cuando vosotros me visteis salisteis corriendo a besarme y abrazarme". Además, en ese momento, Sofía, con solo cinco años, decidió su futuro al responder que quería vivir con su madre: "Mi mamá es buena y mi padre es malo".