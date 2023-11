Pilar Vidal revela el origen de su enfrentamiento con Carmen Lomana: "Todo pasó en un viaje a República Dominicana"

En las últimas semanas, Pilar Vidal y Carmen Lomana, ambas colaboradoras de Espejo Público, se han convertido en el objetivo de todas las miradas tras haber protagonizado un duro enfrentamiento en pleno directo.

La chispa saltó cuando Pilar Vidal acusó a Carmen Lomana de haberla llamado "gorda" durante la reunión de contenidos del matinal de Antena 3. Algo que la empresaria aseguró que había hecho sin ninguna mala intención y que solo pretendía destacar que "la 'gordura' no es sana" y, además, pidió perdón a la periodista por si se había "sentido ofendida" por su comentario.

Sin embargo, en los últimos días, Vidal ha dejado claro que su relación con Lomana nunca ha sido buena: "No le puedes caer bien a todo el mundo". Este lunes, la periodista ha contado, desde el plató del programa, de dónde viene el malestar entre ambas.

Así, la periodista ha contado que el malestar viene desde enero de 2020, cuando tuvieron que hacer un viaje a República Dominicana para asistir a un festival de cine organizado por una amiga venezolana que ambas tienen en común. Esta persona invitó a un grupo de periodistas y amigos de Marbella al evento, pues era la primera edición y quería que tuviera repercusión en los medios: "Nuestra asistencia tenía más sentido que la de Carmen y su 'cuchipandi'. De esa 'cuchipandi' yo soporto a algunos, al resto no".

Pilar Vidal ha relatado que cuando ese grupo de amigos de Marbella se encontró con los periodistas "parece que se les oscurece República Dominicana, parece que el viaje tenía menos valor", pues todos los invitados coincidieron en el mismo resort. Además, ha apuntado que las personas de ese grupo les trataron con mucho desdén, incluso Carmen Lomana, excepto Jaime Martínez-Bordiú y su mujer, Marta, a los que ha calificado de encantadores y que les dieron un trato cordial y cariñoso.

De esta manera, Vidal ha recalcado que el resto de invitados miraban para otro lado cuando les veían. Así, ha explicado que el conflicto comenzó un día que Aurelio Manzano estaba en un restaurante con la pareja de la periodista, un cirujano. Carmen entró al comedor con un amigo suyo y, al verlos, decidió cancelar la comida allí porque no querían coincidir: "¿Y cómo se puede vengar un periodista? Escribiendo una columna, pero yo no la nombré directamente a ella".

Al día siguiente, Lomana paró a Vidal y le dijo durante el desayuno que le había amargado el viaje a Olivia de Borbón porque la prensa de Estados Unidos le preguntó en qué línea de sucesión estaba: "Yo dije que en la corona del Burger King, que es una gracia mía que el que me conoce lo sabe".

Finalmente, la periodista ha sentenciado que Carmen "tiene un defecto y es que muchas veces mete la pata porque si no vas de Chanel o Dior, ella piensa que no eres nadie". Además, ha contado cómo se sintió en el momento del viaje: "Pensé que si ha despreciado a dos personas que quiero mucho, entonces, yo ya no quiero ser amiga de ella por mucho que me lo pida".