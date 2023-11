Avilés estalla contra Gustavo, 'El chófer': "Ir a un concurso no es ir a Marina d'Or, hay que concursar"

Aunque José Antonio Avilés había encontrado un aliado en la casa de Gran Hermano VIP en Gustavo Guillermo, quien fuera el chófer de María Teresa Campos, el concursante se ha mostrado muy crítico con él al salir del reality de Telecinco.

Así lo ha expresado en su vuelta como colaborador a Así es la vida. Y es que Gustavo se enteró fuera del concurso de que Avilés había sido muy crítico con su pareja, Ainhoa, algo que posicionó al chofer en contra del andaluz.

La respuesta del tertuliano del programa presentado por Sandra Barneda ha sido enfadarse más con quien ha sido su compañero en Guadalix de la Sierra. "No soy el único que habla de Ainhoa, se habla de ella en todos los platós", se ha defendido en Así es la vida.

Además, Avilés ha expresado que se lo contó cuando entró en GH VIP sin detalles. El colaborador se ha dirigido entonces directamente a Gustavo, mirando a la cámara del programa: "Ir a un concurso es concursar, no ir a Marina d'Or 'Ciudad de Vacaciones' a tirarte toda la tarde tirando bellotitas a una taza".

"Eso sí, allí calientas la entrevista y cuando sales te ponen el cheque y empiezas a cascar de todo el mundo, entre otros de mí", ha añadido. Así, Avilés ha dejado claro que no quiere reconciliarse con Gustavo: "Lo de sinvergüenza sí me ha dolido, y lo único que le digo es que si es tan buena persona, me llame".