Así se seleccionan las canciones que representan a cada país en Eurovisión

El próximo martes 7 de mayo comienza el Festival de la Canción de Eurovisión 2024, que este año se celebrará en Suecia, en el Malmö Arena, que acogerá el concurso por séptima vez, la última en 2016. Como viene siendo habitual, habrá dos semifinales –la primera el martes 7 de mayo y la segunda el jueves 9 de mayo– y una gran final, que tendrá lugar el sábado 11 de mayo. Las tres galas se retransmitirán en directo.

En total, en esta edición de Eurovisión participarán un total de 37 países, aunque solo cinco tienen la plaza asegurada. Se trata de los miembros del conocido como Big Five: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España.

Este año, además, la polémica ha estado sembrada, pues, dada la crudeza de la guerra en la Franja de Gaza, han sido muchas las voces que se han opuesto a la participación de Israel en el Festival de Eurovisión. Una situación que ha sido comparada con la guerra entre Rusia y Ucrania y por la que el país dirigido por Putin no participa ya en el concurso. Pero, ¿cómo elige cada país la canción que les representará en el festival?

El proceso de selección del representante de cada país en Eurovisión comienza mucho antes de la celebración del evento. En la mayoría de los casos, cada nación organiza su propio concurso nacional para elegir a su representante. Estos concursos pueden tener diferentes formatos, desde preselecciones televisadas hasta competencias en vivo o incluso a través de una combinación de votos del público y un jurado especializado.

Albania



La selección se realiza a través del concurso Festivali i Këngës, y este año dió la victoria a Besa Kokëdhima y su tema 'Zemrën N’dorë.' una renovada versión de «Zemrën N’dorë», canción con la que fue seleccionada como abanderada albanesa en el certamen europeo.

Alemania



La selección se realiza a través del certamen Unser Lied für Liverpool, al que llegan una serie de candidatos seleccionados por expertos. En su fase final, 9 participantes se disputan el puesto y son elegidos por un jurado y el televoto del público. Este año, Isaak representará a Alemania con la canción Always on the Run.

Australia

Como el año pasado, la cadena pública australiana, SBS, ha elegido a su representante a través de un proceso de selección interno, dejando al margen su clásico Australia Dedices. Los elegidos han sido Electric Fields que representarán a Australia con One Milkali (One Blood).

Armenia



La AMPTV, la emisora pública armenia, ha vuelto a apostar por la selección interna para elegir a su representante en el festival. Serà Ladaniva quién llevará la bandera de Armenia en Eurovisión 2024 con "Jako", un revamp del tema homónimo de su último álbum, publicado en septiembre de 2023.

Austria

La televisión pública de Austria, la ORF, eligió de forma interna a Kaleen, con el tema 'We Will Rave', como representantes en Eurovisión 2024.

Azerbaiyán

El país azerí escogió a sus representantes mediante un proceso interno organizado por la televisión pública, Ictimai TV. Los escogidos fueron Fahree feat. Ilkin Dovlatov con su grupo, que interpretará el tema 'Özünlə Apar.' en el escenario de Malmö.

Bélgica

En este 2024, la RTBF -radiotelevisión pública- ha encomendado la misión de representar al país a Thomas Mustin, conocido artísticamente como Mustii, un autor, compositor, cantante y actor muy popular en el país.

Croacia



Croacia organiza el festival Dora, en el que se tiene en cuenta el voto del jurado especializado y el televoto del público. En esta edición, el ganador ha sido Baby Lasagna, que representará a Croacia con la canción Rim Tim Tagi Dim.

Chipre



En el caso de Chipre, la televisión pública ha seleccionado de manera interna a Silia Kapsispara representar al país en Eurovisión 2024 con la canción Liar.

República Checa



La artista checa Aika fue la ganadora del ESCZ 2024, el concurso de preselección nacional del país y que celebró su segundo certamen recibiendo más de 200 propuestas. Pedestal será la canción que represente al país.

Dinamarca

La televisión danesa organizó el Dansk Melodi Grand Prix para escoger, por medio del voto de un jurado profesional y del público a través de televoto, a su representante. La ganadora fue Saba y su canción "Sand", que representarán a Dinamarca en el certamen de Malmö.

Eslovenia



Raiven y su canción 'Veronika', han sido los escogidos como representantes eslovenos tras un proceso de selección interno de la televisión pública eslovena.

España



Desde 2022, España escoge a su representante de Eurovisión a través del certamen del Benidorm Fest. El año pasado fue la cantante Blanca Paloma y su tema 'Eaea' y este año será el dúo Nebulossa con 'Zorra', quien representará al país.

Los finalistas del Benidorm Fest son seleccionados por un jurado compuesto por profesionales de RTVE y de la industria musical. En la final participan 8 candidatos y el ganador se decide entre el voto de un jurado y el televoto del público.

Estonia

El país báltico escogió a su representante en el festival Eesti Laul como suele ser habitual. La canción seleccionada fue narkootikumidest ei tea me (küll) midagi de 5miinust & Puuluup.

Finlandia



La representación finlandesa se decide a través del certamen Uuden Musiikin Kilpailu, en el que una serie de candidatos escogidos previamente por un jurado participan en un show televisado en el que el público vota el 75% de la puntuación. Windows95man con la canción "No Rules!", representará al país nórdico en este 2024.

Francia



El cantante francés Slimane fue elegido de manera interna por la televisión francesa con su tema 'Mon Amour' y representará a Francia en Eurovisión 2024.

Georgia



La televisión pública de Georgia (GPB) anunció la elección interna de Nutsa Buzaladze como la representante de Georgia en Eurovisión con su tema 'Firefighter'.

Grecia

La televisión pública del país heleno eligió por vía interna a la representante griega en la cita eurovisiva. Será Marina Satti con a Grecia la canción de Zari.

Islandia



En Islandia, la elección se realizó a través del certamen Söngvakeppnin, que cuenta con casi 30 años de tradición. La televisión pública RÚV escogió a los finalistas de entre 132 candidaturas para participar en el festival, que tuvo una semifinal y una final con 5 participantes y que constó de dos rondas: una con votos del jurado y otra con votos del público. El ganador fue Hera Björk, que representará a Islandia con la canción Scared of Heights.

Irlanda



Irlanda organiza el certamen Eurosong para escoger a su representante. En esta ocasión será Bambie Thugla quién, con su canción "Doomsday Blue" representará al país en Eurovisión 2024.

Israel

La emisora nacional israelí, KAN, seleccionó a la joven Eden Golan como la representante para la 68ª edición del Festival de la Canción que acogerá la ciudad de Malmö con su canción 'Hurricane'.

Italia

El mítico Festival de San Remo decide al representante de Italia en el Festival de la Canción. En este caso, Angelina Mango y su tema 'La noia' fueron los escogidos en el certamen para representar al país en Eurovisión 2024.

Letonia

El país báltico organiza su propia preselección nacional, el concurso Supernova, que este año celebró su octava edición. Dons se ha convertido en el representante con la canción 'Hollow'.

Lituania

El certamen Pabandom iš Naujo! es la forma de Lituania para escoger a su representante en Eurovisión. La final de este concurso se rige por unas votaciones del público y el jurado al 50%. En la edición de este año, el elegido para representar a Lituania ha sido Silvester Belt, con la canción 'Luktelk'.

Malta

El concurso Malta Eurovision Song Contest organizado por la televisión maltesa decidió al representante del país insular en Eurovision 2024. La elegida ha sido Sarah Bonnici con su tema 'Loop'.

Moldavia



Moldavia organiza el certamen Etapa Naţională para escoger a su representante. En esta edición, Natalia Barbu representará al país en Eurovisión 2024 con su 'In The Middle'.

Noruega

El país nórdico elige a su representante a través del Melodi Grand Prix, un certamen en el que un jurado internacional y el televoto del público seleccionan el tema ganador. En la edición de 2024 será Gåte quien representará a Noruega con la canción Ulveham.

Países Bajos



Países Bajos escogió, a través de su televisión pública, a su representante para la edición de Eurovisión de este año. La representación neerlandesa correrá a cargo de Joost Klein y su tema 'Europapa.'

Polonia



Polonia celebra su propio certamen, Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizj, en el que el público y el jurado profesional escogen el tema que representa al país en la cita eurovisiva. En esta edición la ganadora fue Luna y su tema 'The Tower'.

Portugal

La RTP, cadena pública del país vecino, organizó su Festival Da Cançao en el que votan tanto un jurado profesional como el público a través del televoto. En la edición de este año, la cantante Iolanda obtuvo la victoria y la representación portuguesa en Eurovisión con el tema 'Grito.

Reino Unido



La BBC fue ha sido la encargada de escoger a la abanderada del Reino Unido en el certamen. Será Olly Alexander, actor y vocalista del Years & Years quien representará al pais con su 'Dizzy'.

San Marino



Una voce per San Marino es el certamen encargado de escoger al representante sanmarinense en la cita eurovisiva, que estará representado este año por José Vélez con el tema 'Dime'.

Serbia



La canción 'Ramonda', la propuesta de Teya Dora, obtuvo la victoria en el certamen Pesma Za Evroviziju que decide la representación serbia en el festival de Eurovisión, arrasando en las votaciones del jurado y del público.

Suecia



En Suecia, el certamen Melodifestivalen decide el representante el país escandinavo en el Festival de la Canción de Eurovisión. En la edición de este año, el público y el jurado encumbraron a los gemelos Marcus y Martinus, con el tema 'Marcus y Martinus'

Suiza

Nemo y su canción The Code, fue el favorito de entre cinco opciones que superaron un largo proceso de selección, en el que un grupo de expertos venidos de todo nuestro continente y con experiencia previa en Eurovisión, lo escogieron como candidato ideal para representar a Suiza en la ciudad sueca de Malmö.

Ucrania



Como la edición anterior, Ucrania estará representada por un dúo en Malmö 2024: Alyona Alyona & Jerry Heil con la canción 'Teresa & Maria', elegidas en su preselección nacional, el Vidbir.