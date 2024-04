Así fue la actuación de Olivia Newton-John en Eurovisión en 1974: de su paso por el festival a una estrella de la música 'country'

Pese a estar completamente vinculada a la inocente Sandy de Grease (1978), la carrera artística de Olivia Newton-John comenzó muchísimo antes. Así, con solo 14 años, formó un grupo musical junto a varios compañeros de clase, con quienes intervino en varios programas de radio y televisión.

De esta manera, tras muchas actuaciones en bares y cafeterías, Olivia publicó su primer single, Till you say you'll be mine, que no funcionó, y estuvo a punto de frustrar la carrera de la artista. Sin embargo, Pat Carroll dio a Olivia la oportunidad de hacer despegar su carrera al formar el dúo Pat & Olivia, con el que recorrieron las discotecas de toda Europa.

La trayectoria artística de Olivia Newton-John

Tras esto, la actriz grabó una película de ciencia ficción musical y, además, compuso su banda sonora, pero el proyecto también fracasó y el dúo se separó. Aun así, Olivia fichó individualmente por la discográfica Festival y, en 1971, publicó su primer álbum en solitario, If not for you.

Posteriormente, llegó Banks of Ohio, con el que se posicionó en el número 1 de las listas de ventas australianas y se confirmó como artista en Reino Unido. Así, su debut en el programa It's Cliff Richard y su participación en la novela The Case supusieron un gran repunte de su popularidad, lo que la llevó a ser elegida Mejor Cantante Femenina de Reino Unido durante dos años consecutivos.

Elegida para representar a Reino Unido en Eurovisión

De esta manera, en 1974, fue escogida para representar a Reino Unido en Eurovisión. El espectáculo tuvo lugar en Brighton, y Olivia se presentó con el tema Long Live Love, con el que quedó en cuarta posición, con 14 puntos. El tema, compuesto por Valeria Avon y Harold Spiro fue el favorito de la audiencia, aunque Olivia confesó que nunca le había gustado esa canción, aunque no le quedó más remedio que cantarla.

Después de la experiencia eurovisiva, Olivia Newton-John se convirtió en toda una estrella de la música country en Estados Unidos y, después, alcanzó aún más fama tras conseguir el papel protagonista en Grease, donde actuó junto a John Travolta.